Путевка в киберспорт: Краснодарский студент стал финалистом всероссийского турнира по Dota 2

В России завершилась Лига Gambit - турнир под эгидой МТС, где молодые спортсмены получают шанс пробиться в профессиональный киберспорт.

Его участниками могли стать игроки в возрасте от 14 до 23 лет. Отборочные бои развернулись на платформе WASD.TV. Молодые люди сражались по двум ведущим мировым дисциплинам – League of Legends и Dota 2. Главный приз - оплачиваемый контракт с именитым клубом Gambit Esports, команды которого не раз становились чемпионами мира.

В шаге от победы в Лиге Gambit остановилась команда TPB young, частью которой стал 20-летний парень из Краснодарского края Владислав Семикоз. Он рассказал о том, что нужно, чтобы стать киберспортсменом и чего не хватило для победы на его первом крупном турнире.

Для Влада это был первый большой турнир

- Влад, привет! Для начала расскажи немного о себе.

- Привет! Я родился в небольшом городе Лабинске, рос довольно замкнутым ребенком, не любил больших скоплений людей, но просто кайфовал, проводя время за компьютером. В Сети тоже все по-настоящему! Стало затягивать все больше.

- Родители наверняка не были рады этому

- Конечно, как и у многих понимания сначала не было. Теперь же право выбора остается за мной.

- Ты учишься сейчас?

- Да, я поступил на нефтегазовое дело в политех, но сейчас взял академический отпуск. Это было осознанный шаг. Я хотел попробовать себя в деле, которое мне действительно по душе.

- Ты о киберспорте?

- Конечно! Это уже давно больше чем просто развлечение, это огромная индустрия с большими спонсорами, такими как МТС, и огромной аудиторией.

- Мечтаешь стать профессиональным киберспортсменом?

- Очень громко сказано, но почему бы и нет? Убежден, если ты занимаешься тем, от чего получаешь удовольствие, тебя ждет успех. Я уже играю около пяти-шести лет, но три года назад все стало серьезно. Я в первый раз нажал на кнопку соло рейтинга и за месяц нехило вырос. Стало понятно, что у меня отлично получается. Сегодня мой рейтинг 7100 MMR – в Dota 2 это очень прилично, профессиональный уровень, хотя, повторюсь, киберспортсменом я пока себя не считаю.

- Почему выбор пал на Dota 2?

- Тут все просто – это первая игра, которая мне понравилась. В другие почти не играю, только для того, чтобы немного отвлечься.

- Киберспорт – это талант или навык?

- Думаю, что навык, который можно развивать и оттачивать. Чтобы научиться играть и поддерживать неплохой уровень нужно играть от семи до 10 часов каждый день. Это очень непросто. Как и в обычном спорте нужно очень много тренироваться, наигрывать разные моменты, смотреть за теми, кто лучше тебя.

- Как ты попал в Лигу Gambit?

- Честно говоря, узнал случайно, увидев информацию в одном из пабликов. И просто решил - поучаствовать.

- Насколько сложным был твой путь?

- Я довольно уверенно проходил от этапа к этапу. Когда отбирали команды, было приятно понимать, что за тебя борются менторы – большие профессионалы. В команде было 10 человек, мы несколько недель играли вместе, но по правилам остались только пятеро. Было очень грустно расставаться с частью уже сыгранного коллектива. Мы неплохо сдружились к этому моменту. Третий этап – онлайн-турнир. Тут не было больших переживаний, в итоге ровно дошли до большого финала в Москве.

- Каково это играть в новой команде? Хватило ли времени, чтобы сыграться?

- Я к команде привык за день, никакого дискомфорта, все ребята были очень сильны. Конечно, хотелось бы больше времени на подготовку, но соперники были в тех же условиях.

- В финале вы уступили команде A$AP со счетом 3:1. Чего не хватило для победы?

- Мы были уверены, что фавориты чемпионского поединка. Этих парней мы обыгрывали на предыдущем этапе, но было очень тяжело, соперник очень сильно изменил свою игру. Думаю, что свою роль сыграла большая сцена. Мы первый раз играли перед камерами, волнение тоже сказалось. Ну, ничего, зато выиграл монитор!

Победители получили контракты с ведущим киберспортивным клубом

- Неужели это все, что дало тебе участие в Лиге Gambit?

- Разумеется, нет. Главное – это знакомства и бесценный опыт игры на сцене, в новой команде. И эмоции, семь дней, проведенные в отеле с ребятами – незабываемо. Теперь я еще больше уверен, что стоит дальше двигаться по этому пути.

Поиск молодых дарований одна из главных задач киберспортивного клуба Gambit Esports. И Лига Gambit от МТС отличная возможность громко заявить о себе.

- Многолетий опыт, инфраструктура и ресурсы Gambit Esports позволяют плодотворно работать с молодыми кадрами, за плечами которых нет многолетнего опыта и высоких результатов. Мы умеем создавать чемпионов из молодых игроков, – отмечает спортивный директор МТС и глава Gambit Esports Константин Пикинер. – Лига Gambit - неотъемлемая часть в реализации программы по скаутингу и работе с молодыми игроками.