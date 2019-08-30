«Краснодар» сыграет в Лиге Европы с «Базелем», «Хетафе» и «Трабзонспором»

Футбольный клуб «Краснодар» попал в группу C Лиги Европы, где сыграет со швейцарским «Базелем», испанским «Хетафе» и турецким «Трабзонспором».

В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка группового этапа Лиги Европы. ФК «Краснодар» попал в турнир после вылета из раунда плей-офф Лиги Чемпионов и оказался во второй корзине.

Итоги жеребьевки Лиги Европы

Жребий второй раз свел «Краснодар» и киевское «Динамо», но по правилам УЕФА, команды из России и Украины не могут играть между собой. Первый раз команды выпали друг на друга в жеребьевке квалификации Лиги Чемпионов и так же были разведены к другим соперникам.

Первый матч группового этапа Лиги Европы «Краснодар» проведет 19 сентября.

- Мы попали в серьезную группу. «Базель» – многократный чемпион Швейцарии и постоянный участник Лиги чемпионов. Турецкий выезд всегда очень непростой, «Трабзонспор» играет неудобно для любого соперника. «Хетафе» в прошлом сезоне очень достойно выступал в чемпионате Испании, долгое время шел в зоне Лиги чемпионов. В нашей группе нет лидеров и аутсайдеров, игры будут сложными и интересными. Ну а то, насколько это была хорошая или плохая жеребьевка, мы посмотрим в конце группового этапа, - прокомментировал итоги жеребьевки тренер ФК «Краснодар» Сергей Матвеев.

- У нас в соперниках – три сильных клуба. У «Краснодара» могут быть хорошие перспективы в этой группе, но легких матчей не предвидится. «Базель» обладает опытом выступлений в Лиге чемпионов, «Хетафе» прогрессирует в последние годы, а «Трабзонспор» может доставить проблемы, особенно на своем поле. Будет непросто, но я уверен в своей команде. Нужно проходить в следующий раунд, - отметил защитник «быков» Урош Спайич.

Расписание группового этапа Лиги Европы.

Тур 1: 19 сентября

Тур 2: 3 октября

Тур 3: 24 октября

Тур 4: 7 ноября

Тур 5: 28 ноября

Тур 6: 12 декабря

Выйдет ли "Краснодар" из группы в Лиге Европы?.Выйдет ли "Краснодар" из группы Лиги Европы?. Your turn!

СПРАВКА «КП»

По итогам сезона 2018/19 «Краснодар» завоевал бронзовые медали РПЛ и впервые завоевал право на участие в квалификации Лиги Чемпионов. В третьем раунде «быки» по сумме двух матчей прошли «Порту», но последний шаг в главный клубный турнир Европы сделать не смогли, уступив «Олимпиакосу».

Нынешний сезон уже шестой еврокубковый для «Краснодара». В прошлом сезоне южане финишировали на втором месте в своей группе Лиги Европы, после чего по голам на выезде сенсационно прошли «Байер», а в 1/8 финала «Краснодар» был близок к победе над «Валенсией», но, пропустив на последних минутах ответной встречи, вылетел из турнира.