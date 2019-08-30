Лесные пожары на Кубани: огонь в нескольких километрах от станицы Старощербиновской

Последние 2 дня местные и туристы, которые едут или возвращаются в Ейский район, снимают, как по пути на море горят поля. Черные облака дыма распространились не десятки километров в округе. МЧС края продолжает тушить возгорания.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/729134" frameborder="0"></iframe> Пожар возле станицы Старощербиновской.Источник: Андрей СУДАКОВ

- В большинстве районов Кубани объявлено чрезвычайная и высокая пожароопасность из-за жары, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС края. – На границt Калининского и Приморско-Ахтарского районов на большой площади горит камыш. Там развернут штаб пожаротушения и работает оперативная группа МЧС, для разведки используем беспилотники. Горение локализовали, остались отдельные очаги на площади 400 квадратных метров. В районе Старощербиновской возгорание на площади 700 квадратов несколькими очагами. Для тушения привлечено 6 машин и 32 человека. Пожар планируем ликвидировать к концу 30 августа.

Но оптимизм спасателей не разделяют местные жители. По их словам, такое случается у них не первый год, и огонь практически подошел к станице.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/729135" frameborder="0"></iframe> Пожар возле станицы Старощербиновской 2 часть.Источник: Андрей СУДАКОВ

- Жалко животных, вокруг дым, запах гари разнесся на всю станицу, - рассказывает Андрей Судаков, очевидец пожара. – У нас такое случается каждый год. Огонь уже близко к станице. По слухам, камыши палят наши власти, так они борются со старым камышом, но делают только хуже.