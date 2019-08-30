Дима Билан поймал руками рыбу в Геленджике

Дима Билан за день до выступления, причем концерт-то был частный, вдруг решил вспомнить детство, когда с друзьями ходил на рыбалку. Певец где-то взял удочку, крючки, грузило и приманку и поймал небольшого карася в местном водоеме, а затем выпустил. Потом покатался на катамаране и решил, как индеец, ловить рыбу руками из озера. У него это получилось

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/729141" frameborder="0"></iframe> Дима Билан сходил на рыбалку в Геленджике.Источник: инстаграм Димы Билана

- Кто-то спрашивал вчера, как я провёл день перед частным концертом в Геленджик - а вот как, божественно! – написал Билан у себя в Инстаграме. - Ребята, рыбалка это кайф, у меня случился отцовский зов уже в этом возрасте, хотя помню, как уходили с друзьями в 10-12 лет далеко в леса на озера ловить карасей и щук, а нас искали потом родители с фонарями на велосипедах! Думаю, я не раз еще вернусь к водоему с удочкой или со спиннингом! А Форель, которую поймал руками, мы потом съели, нереально вкусная!