День знаний на Кубани: в переполненных школах Краснодара пришлось проводить сразу несколько линеек
2 сентября в кубанских школах отметили День знаний. Прошли сразу четыре торжественные линейки в СОШ № 11 Краснодара – это совершенная новенькая школа, которая только-только распахнула свои двери.
В школе прошли сразу четыре торжественные линейки. Фото: Михаил Ступин. "Кубанские новости"
Она рассчитана на 1550 мест. И при том, что здесь больше всех учеников – она будет работать в одну смену!
Эту обитель знаний уже назвали школой-рекордсменом по количеству 1 классов. Здесь их аж 24! И находится она на ул. им. Героя Аверкиева, 32.
Всего же тут сформированы 100 классов! Из-за того, что учеников в школе очень много, праздник тут отмечали четыре раза.
Первая торжественная линейка началась в 8:30 утра. На ней чествовали первоклашек. А уже остальные три прошли позже – для средних и старших классов. Говорят, учителей на все классы тут хватает.
Школа-рекордсмен по количеству 1 классов. Фото: Михаил Ступин. "Кубанские новости"
Кроме этой школы-рекордсмена, в Краснодаре открылись еще три – №17 на улице Байбакова, и два новых корпуса – к гимназии №23 и СОШ №81.
Родители переживали больше всехФото: Александр РАЙКО
В краснодарской школе №94 в 1 класс в этом году пришли и юные казачата.
Любо!Фото: Александр РАЙКО
Здесь сформирован класс казачьей направленности.
Казачий класс в школе №94Фото: Александр РАЙКО
Малышей будут учить быть настоящими казачками и казаками!
Школьники СОШ №94Фото: Александр РАЙКО
А еще здесь еще работают кружки и секции: танцы, тхэквондо, игра на гитаре.
Первоклашка из казачьего классаФото: Александр РАЙКО
В 94 школу ученики пришли с красными шарами.
Ученики школы №94 КраснодараФото: Александр РАЙКО
Детвору привели родители.
Снова в школу!Фото: Александр РАЙКО
Мамы, папы, бабушки и дедушки переживали, казалось, больше самих первоклашек.
Родители переживали больше всехФото: Александр РАЙКО
В других школах Краснодара тоже достаточно много первых классов. Шестилетнему Артемию повезло - он попал в 1 А! Чему он очень рад.
А этот первоклашка пошел в школу на улице Темрюкской в Краснодаре. Фото: Юлия ЮСУПОВА
В Анапе в 1 класс тоже пошло много детворы.
Первоклашки - такие беззаботныеФото: Кирилл ВЕРШИНИН
В школе №1 девочки пришли в серых юбках и жилетках в тон.
Девочки нарядныеФото: Кирилл ВЕРШИНИН
Мальчишки - в костюмах такого же цвета и белоснежных галстуках с логотипом школы.
Ну очень деловой ученикФото: Кирилл ВЕРШИНИН
И почти все первоклашки пришли с огромными букетами.
Первый раз в 1 классФото: Кирилл ВЕРШИНИН
Был замечен и парнишка с глобусом.
Первоклашки пришли с большими букетамиФото: Кирилл ВЕРШИНИН
И все очень хотят учиться!
Глаза горят!
И ждут 1 звонок!
1 звонокФото: Кирилл ВЕРШИНИН
Ждали своих учеников и педагоги.
Ученики анапской школы №1Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
А сами ребята торопились в школу.
Ученик торопится в школуФото: Кирилл ВЕРШИНИН
Многие пришли пораньше на торжественную линейку.
Мать ведет сына в школуФото: Кирилл ВЕРШИНИН
ИСТОЧНИК KP.RU