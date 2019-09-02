2019-09-02T13:19:27+03:00
Общество

День знаний на Кубани: в переполненных школах Краснодара пришлось проводить сразу несколько линеек

В СОШ №11 сразу 24 первых класса [фото]
Варвара ДЫМ
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В краснодарской школе №11 - сразу 24 первых класса! Фото: Михаил Ступин. "Кубанские новости"В краснодарской школе №11 - сразу 24 первых класса! Фото: Михаил Ступин. "Кубанские новости"

2 сентября в кубанских школах отметили День знаний. Прошли сразу четыре торжественные линейки в СОШ № 11 Краснодара – это совершенная новенькая школа, которая только-только распахнула свои двери.

В школе прошли сразу четыре торжественные линейки. Фото: Михаил Ступин. "Кубанские новости"

В школе прошли сразу четыре торжественные линейки. Фото: Михаил Ступин. "Кубанские новости"

Она рассчитана на 1550 мест. И при том, что здесь больше всех учеников – она будет работать в одну смену!

Эту обитель знаний уже назвали школой-рекордсменом по количеству 1 классов. Здесь их аж 24! И находится она на ул. им. Героя Аверкиева, 32.

Всего же тут сформированы 100 классов! Из-за того, что учеников в школе очень много, праздник тут отмечали четыре раза.

Первая торжественная линейка началась в 8:30 утра. На ней чествовали первоклашек. А уже остальные три прошли позже – для средних и старших классов. Говорят, учителей на все классы тут хватает.

Школа-рекордсмен по количеству 1 классов. Фото: Михаил Ступин. "Кубанские новости"

Школа-рекордсмен по количеству 1 классов. Фото: Михаил Ступин. "Кубанские новости"

Кроме этой школы-рекордсмена, в Краснодаре открылись еще три – №17 на улице Байбакова, и два новых корпуса – к гимназии №23 и СОШ №81.

Родители переживали больше всех Фото: Александр РАЙКО

Родители переживали больше всехФото: Александр РАЙКО

В краснодарской школе №94 в 1 класс в этом году пришли и юные казачата.

Любо! Фото: Александр РАЙКО

Любо!Фото: Александр РАЙКО

Здесь сформирован класс казачьей направленности.

Казачий класс в школе №94 Фото: Александр РАЙКО

Казачий класс в школе №94Фото: Александр РАЙКО

Малышей будут учить быть настоящими казачками и казаками!

Школьники СОШ №94 Фото: Александр РАЙКО

Школьники СОШ №94Фото: Александр РАЙКО

А еще здесь еще работают кружки и секции: танцы, тхэквондо, игра на гитаре.

Первоклашка из казачьего класса Фото: Александр РАЙКО

Первоклашка из казачьего классаФото: Александр РАЙКО

В 94 школу ученики пришли с красными шарами.

Ученики школы №94 Краснодара Фото: Александр РАЙКО

Ученики школы №94 КраснодараФото: Александр РАЙКО

Детвору привели родители.

Снова в школу! Фото: Александр РАЙКО

Снова в школу!Фото: Александр РАЙКО

Мамы, папы, бабушки и дедушки переживали, казалось, больше самих первоклашек.

Родители переживали больше всех Фото: Александр РАЙКО

Родители переживали больше всехФото: Александр РАЙКО

В других школах Краснодара тоже достаточно много первых классов. Шестилетнему Артемию повезло - он попал в 1 А! Чему он очень рад.

А этот первоклашка пошел в школу на улице Темрюкской в Краснодаре. Фото: Юлия ЮСУПОВА

А этот первоклашка пошел в школу на улице Темрюкской в Краснодаре. Фото: Юлия ЮСУПОВА

В Анапе в 1 класс тоже пошло много детворы.

Первоклашки - такие беззаботные Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Первоклашки - такие беззаботныеФото: Кирилл ВЕРШИНИН

В школе №1 девочки пришли в серых юбках и жилетках в тон.

Девочки нарядные Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Девочки нарядныеФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Мальчишки - в костюмах такого же цвета и белоснежных галстуках с логотипом школы.

Ну очень деловой ученик Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Ну очень деловой ученикФото: Кирилл ВЕРШИНИН

И почти все первоклашки пришли с огромными букетами.

Первый раз в 1 класс Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Первый раз в 1 классФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Был замечен и парнишка с глобусом.

Первоклашки пришли с большими букетами Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Первоклашки пришли с большими букетамиФото: Кирилл ВЕРШИНИН

И все очень хотят учиться!

Глаза горят!

Глаза горят!

И ждут 1 звонок!

1 звонок Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

1 звонокФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Ждали своих учеников и педагоги.

Ученики анапской школы №1 Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Ученики анапской школы №1Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

А сами ребята торопились в школу.

Ученик торопится в школу Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Ученик торопится в школуФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Многие пришли пораньше на торжественную линейку.

Мать ведет сына в школу Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Мать ведет сына в школуФото: Кирилл ВЕРШИНИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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