До конца года ездить в общественном транспорте Краснодара можно будет со скидкой

Расплачиваясь национальной платежной картой в одно касание в автобусе, троллейбусе или трамвае, держатель карты «Мир» получит скидку в размере 4 рублей.

Достаточно приложить свою бесконтактную карту «Мир» любого банка к валидатору, чтобы сумма разовой поездки списалась с нее сразу со скидкой.

Акция запущена при поддержке администрации Краснодарского края и Южного главного управления Банка России, реализована платежной системой «Мир» совместно со Сбербанком и оператором автоматизированной системы оплаты проезда – ООО «Электронный билет Кубани». Срок действия акции – с 1 сентября по 31 декабря 2019 года.

Сбербанк выступает эквайрером проекта, обеспечивающим прием бесконтактных банковских карт различных платежных систем. При этом указанная скидка в общественном транспорте применяется только при оплате проезда бесконтактной картой «Мир».

«Краснодарский край входит в пятерку субъектов Российской федерации, жители которых чаще всего расплачиваются картами «Мир». Поэтому мы уверены, что возможность до конца года получить выгодное предложение при оплате проезда в транспорте по бесконтактной карте «Мир» будет востребована жителями Краснодара и позволит им по достоинству оценить все преимущества национальной платежной карты», - отметил Максим Лазырин, коммерческий директор платежной системы «Мир».

«В Краснодаре проект Сбербанка «Безналичный транспорт» успешно действует уже два года. Мы наблюдаем ежемесячный рост количества транзакций, это значит, что жителям города удобно оплачивать проезд бесконтактными картами. Уверена, скидка по картам «Мир» станет стимулом для жителей Краснодара и Тбилисского района выбрать именно базналичный способ оплаты проезда», - комментирует Татьяна Сергиенко, и.о. управляющего Краснодарским отделением Сбербанка.

По всем вопросам обслуживания карты «Мир» необходимо обращаться в банк, выпустивший карту.