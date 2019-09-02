2019-09-02T15:50:27+03:00
Спорт

Сергей Галицкий дал вертолет Руслану Камболову, чтобы тот получил британскую визу в Ростове-на-Дону

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил респект президенту «Краснодара»
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Сергей Галицкий помог футболисту и сборной РоссииСергей Галицкий помог футболисту и сборной РоссииФото: Игорь ГЛАЗКО
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Сборная России по футболу начала подготовку к отборочным матчам Чемпионата Европы 2020 против Шотландии и Казахстана. Станислав Черчесов вызвал в главную команду страны двух футболистов «Краснодара» - Сергея Петрова и Руслана Камболова. Камболов попал в заявку в последний момент после травмы Алексея Миранчука.

И если у Сергея Петрова уже была к этому момента виза для поездки в Шотландию, то его одноклубнику пришлось ее делать в последний момент. Из-за плотного графика игр «Краснодара» у футболиста не было времени для поездки в визовый центр в Ростов-на-Дону.

На помощь игроку и сборной пришел владелец «Краснодара» Сергей Галицкий, который предоставил Руслану Камболову свой вертолет.

- Надо отдать должное владельцу «Краснодара» Сергею Николаевичу Галицкому, который предоставил свой вертолет, Камболов слетал в Ростов-на-Дону, там получил визу и прилетел, это было несколько недель назад, нам пошли навстречу. Получается, что не зря слетал, он нам понадобился, большой респект «Краснодару» и Галицкому, - сказал журналистам главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Матч Шотландия – Россия состоится в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк» 6 сентября, а 9 сентября национальная команда сыграет в Калининграде с Казахстаном.

ИСТОЧНИК KP.RU

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