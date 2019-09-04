В медицинской лаборатории CL действует акция «Здоровая семья – 20%»

Позаботьтесь о своем здоровье и здоровье своих близких, приходите в лабораторию CL или детскую лабораторию BabyLab всей семьей, сдайте анализы и получите скидку 20% (для каждого члена семьи).

В лаборатории CL вы можете быстро и безболезненно сдать более 800 различных исследований в любой области медицины: анализ крови, мочи, кровь на гормоны, анализы на онкомаркеры и инфекции, а также другие исследования. Приветливые медсестры с заботой и любовь встретят маленьких пациентов и возьмут анализы без слез.

фото: медицинская лаборатория CL.

Акция действует с 02.09.2019г. по 31.10.2019г. во всех филиалах лаборатории CL и детской лаборатории BabyLab.

фото: медицинская лаборатория CL.

Подробности акции вы можете уточнить по телефону горячей линии: 8 800 700 40 10 или на нашем сайте: https://clck.ru/HnPsb

Все пациенты медицинской лаборатории CL могут получить бесплатную расшифровку анализов у врача- консультанта по телефону горячей линии.

фото: медицинская лаборатория CL.

CL – мы заботимся о вашем здоровье!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.