От Краснодара к Крымскому мосту новую трассу построят к 2022 году

Вообще-то, сейчас из Краснодара в сторону Крымского моста можно уехать по двум направлениям - через Славянск-на-Кубани и через Крымск. Но трассы настолько загружены, трафик на этих проезжих частях растет, и дальние подходы к мосту не справляются с потоком машин. Поэтому в Минтрансе встал вопрос о строительстве новой скоростной магистрали. Она и соединит столицу Кубани с мостом в Крым.

Новая дорога должна пройти южнее существующей трассы А-289.

- Реконструкция автодороги А-289 Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк - автомобильная дорога А-290 Новороссийск - Керчь предусмотрена федеральным проектом «Коммуникации между центрами экономического роста», входящим в состав Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, - пояснили «КП» -Кубань» в пресс-службе министерства транспорта РФ. - Предполагается выполнить строительство нового направления трассы А-289 на протяжении от пересечения с дальним Западным обходом Краснодара до участка 73 - 100 км автодороги А-290.

Получается, что маршрут пройдет от Западного обхода Краснодара до самого моста в Крым.

- В настоящее время ведется подготовка обоснования инвестиций для строительства дороги, - пояснили в Минтрансе. - С учетом перспективной интенсивности движения при реконструкции существующей дороги пришлось бы выполнять устройство шести полос движения и множества обходов населенных пунктов, переустройство большего количества коммуникаций. В этой связи данный вариант по стоимости превосходит строительство дороги по новому направлению.

То есть дешевле построить совершенно новую магистраль, чем реконструировать уже имеющуюся. Кто будет возводить трассу и когда именно начнутся работы, пока не известно. Зато уже есть точные сроки окончания строительства - поехать по новенькой трассе первые машины должны уже в 2022 году.