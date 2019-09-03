Маленький король: восьмилетний шахматист из Сочи выиграл чемпионат мира в Китае

Юное дарование из Сочи – восьмилетний Артем Лебедев стал чемпионом мира по шахматам в своей возрастной категории.

Мировое первенство завершилось в китайском Вэйфане. Воспитанник 11-й спортивной школы курорта набрал 9 очков из 11 и опередил ставшего вторым участника из Казахстана, а также бронзового призера из Вьетнама. Кроме Артема, еще два участника из России взяли «золото» - Савва Ветохин стал сильнейшим в возрасте до 10 лет, а Галина Михеева выиграла первенство среди девочек до 12 лет.

Кубок чемпиона мира по шахматам

В Сочи гордятся успехом маленького земляка, а тренеры пророчат мальчику большое будущее. Артема родители привели в шахматы еще в четырехлетнем возрасте. Ребенок схватывал азы древней игры на лету и с большим энтузиазмом стал обыгрывать соперников уже с первого года занятий с тренером Александром Егановым.

- Он очень талантливый ребенок, когда пришел к нам уже умел читать и мог записывать партии, - рассказывает замдиректора 11-й спортивной школы Сочи Татьяна Шишкова. – И, конечно, его родители помогают Артему развиваться и показывать серьезные результаты.

В течение последующих двух лет Артем регулярно становился призером и победителем краевых и региональных соревнований в возрастной группе до девяти лет, где был самым младшим из участников. Юный шахматист в прошлом году получил второй разряд и вошел в сборную Краснодарского края, успешно выступая на всероссийской и международной арене. Сейчас он занимается в тренировочной группе у старшего тренера спортшколы №11 Корюна Гюламиряна.

Чтобы совершенствовать свое мастерство, он по Сети занимается с гроссмейстерами, а родители делают все, чтобы Артем участвовал в разных соревнованиях.

В начале августа мальчик попробовал свои силы на европейском первенстве в Братиславе, но там занял шестое место.

- Были большие надежды на этот турнир, но в шахматах так бывает – при равенстве очков кто-то занимает место ниже. Тем не менее, Российская федерация шахмат пригласила Артема выступить в Китае. Мы осторожно рассчитывали на призовое место, а он взял «золото»! – говорит Татьяна Шишкова.

Артем Лебедев только перешел во второй класс, но торжественную линейку пропустил – путь из далекого Китая в Сочи занимает немало времени.

СПРАВКА «КП»

Юношеский чемпионат мира по шахматам World Youth Chess Championship — крупнейшее детское соревнование по шахматам, в котором принимают участие девочки и мальчики в возрастных категориях до восьми, 10 и 12 лет, а также юноши и девушки в возрастных категориях до 14, 16 и 18 лет.