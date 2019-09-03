Первый школьник на деревне: на Кубани в 1-й класс пошел только один мальчик

Пока в одной из школ Краснодара набралось сразу 24 первых класса, в крохотном хуторе Кадухин, что в 100 километрах от кубанской столицы, наоборот, дефицит с детьми. Здесь в 1-й класс пошел лишь один ученик - шестилетний Дима Лобачев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/729759" frameborder="0"></iframe> На Кубани в первый класс пошел только один мальчик.

На урок его провожали буквально всем хутором - поддержать пришли соседи и друзья семьи, дядя, тетя, мама и даже четырехлетний братишка Димы.

- Мы долго готовились, стих учили. Очень переживали за него, а в итоге он все рассказал без запинки, молодец! Там необычная задумка была, он отвечал на вопросы старшеклассников в стихотворной форме. Пообещал, что будет стараться, прилежно учиться и, конечно, не забывать, что дважды два четыре, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» мама единственного первоклассника в хуторе Оксана Лобачева.

Сразу после выступления Дима дал старт учебному году, взмахнув звонком. Правда, на руки его никто не брал - он прошелся вместе с 9-классницей Юлей Баталовой.

- У нас хутор небольшой - около 400 жителей, детишек мало. И ситуация эта для нас обычная. Всего в школе обучаются 37 человек. В пятом классе тоже всего один ученик, в восьмом – то же самое, - рассказывает «КП» - Кубань» директор школы Наталья Чикал. - Первым классом руководить будет новый педагог - Книгина Виктория Сергеевна. Она закончила университет и пришла к нам в школу. Это станет ее первым опытом работы.

Дима вместе со своей первой учительницей.

Родители очень рады, что их сынишка получит максимальное внимание от учителей.

- Зато с детства привыкнет учить! - улыбается мама Димы.

Но все-таки сидеть один в кабинете Дима не будет. В школе сформировали класс-комплект - это когда дети разных годов рождения занимаются с одним учителем. И наш первоклассник на занятия будет ходить вместе с второклашками, но программа у него запланирована индивидуальная, подходящая его возрасту. То есть педагог будет давать ему задания, отдельные от остальных детей.

Первоклассник готов к учебе!

- О будущем ребенка пока не задумывались, он маленький еще. Но Дима хочет быть поваром или археологом, пока не определился, - улыбается Оксана Лобачева.

Кадухинскую школу построили в 1963 году. Тогда хутор был многолюдным, рождаемость била рекорды. Сейчас все иначе. Молодежь разъехалась. Ученики - на вес золота. Но в школе и из этого стараются извлекать плюсы - у педагогов нет огромной нагрузки, а учащиеся получают максимум внимания. На репетиторах точно можно сэкономить!

А КАК У НИХ

В начальной школе села Бурятский Мельхитуй, что в Нукутском районе Иркутской области, – торжественная линейка тоже необычная. Первоклассник Кирилл Баширов собой явил праздник первого звонка для всего учебного заведения. Кирилл, как и полагается, звонил в колокольчик. Правда, поднимать на руки его было некому - ни одного 11-го класса в учебном заведении нет. Но мальчишка не расстраивается, а даже наоборот - рад, что все внимание будет приковано к нему.