На Кубани избили водителя маслозавода и отобрали у него 2 млн рублей

На трассе в Курганинском районе водители заметили пристегнутого наручниками к грузовику мужчину. Они и позвонили в полицию.

Когда на место приехали правоохранители, мужчина рассказал, что на него напали полицейские и украли деньги.

- Трое мужчин в форме избили, приковали и забрали все деньги из кабины – там было почти 2 миллиона рублей, - рассказал оперативникам житель Адыгеи.

Также мужчина пояснил, что грабители остановили его на машине с мигалками, но номера он не запомнил.

Уже на допросе пострадавший подробно рассказал дознавателям, что работает на маслозаводе в Адыгее водителем. Партию масло в тот день он отвозил в Дагестан, а когда ночью возвращался обратно, под Курганинском его догнали на автомобиле с проблесковыми маячками и в громкоговоритель попросили остановиться.

- Я подумал, что нарушил что-то, принял обочину и вышел, - по порядку объяснял следователям мужчина. – Ко мне подошел человек в форме сотрудника ГИБДД, попросил документы для проверки. А потом подошли еще двое мужчин в камуфляже, схватили и стали бить – кто-то ударил кулаком, а кто-то - оружием. Затем я почувствовал удар ножом в ногу.

По словам заявителя, именно после нападения из кабины рабочей машины пропала крупная выручка, которую он вез на маслозавод после продажи товара.

Сотрудники маслозавода ситуацию комментировать не стали.

- Я знаю подробности этой истории, но вам рассказывать не буду. Меня могут уволить за это, - повесив трубку, отрапортовал коллега пострадавшего.

А вот в полиции сказали, по данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

- Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье грабеж, совершенный группой ли по предварительному сговору, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах Курганинского района.

Также известно, что следователи ищут людей, которые могли быть причастны к этому преступлению.