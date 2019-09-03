2019-09-03T17:42:52+03:00
Общество

В Геленджике бывший сутенер хочет стать депутатом

Ныне безработный Артем Капустин баллотируется в гордуму
Андрей ГОРЕЛОВ
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Артем Капустин был предпринимателем, но прогорел и решил стать депутатом\ФОТО: Страница в Одноклассниках героя публикацииАртем Капустин был предпринимателем, но прогорел и решил стать депутатом\ФОТО: Страница в Одноклассниках героя публикации
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8 сентября в городе-курорте пройдут повторные выборы депутатов в местный законодательный орган по двум избирательным участкам - №4 и №17. В них участвуют 12 кандидатов. Это предприниматели, активисты, пенсионеры, чиновники… Среди них - кандидат, который еще некоторое время назад относился к секс-индустрии. В анкете Артема Купустина указано наличие погашенной судимости по статье «Организация занятия проституцией».

Портал ЦИК сообщает, что 39-летний Артем Капустин уже зарегистрировался на выборы и является кандидатом в депутаты гордумы Геленджика.

Судимость по части 1 статьи 241 УК за организацию борделя у него погашена в 2006 году. Причем бывший сутенер сейчас сидит без дела – официально числится как безработный.

Родился кандидат в Магаданской области в 1980 году, в далеком селе Амгуэма. В 1997-м закончил местную школу, а затем переехал на Кубань и прописался в Новороссийске в хуторе Убых.

Данных о дальнейшем образовании кандидат не указал. Но судя по всему, между 17 и 26 годами он успел оказаться причастным к древнейшей профессии, вовлекать в проституцию женщин, как принято говорить, с низкой социальной ответственностью, получить за это срок…

Род его деятельности с 26 лет до 31 года широкой общественности неизвестен. В налоговой есть записи, что в марте 2011 года он стал индивидуальным предпринимателем – занимался производством изделий из цемента, бетона и гипса, но прогорел. В 2016 году закрыл ИП с долгами, которые не выплатил до сих пор.

Кандидат в депутаты должен казне 64 830 рублей 22 копейки, причем полторы тысячи рублей это штраф ГИБДД, остальное налоги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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