«Подмени пробирки, а мы тебя отблагодарим»: врача сочинской больницы поймали на взятке

Этот случай произошел в одной из сочинских больниц, где работает 32-летняя Марина Фешева (имя и фамилия изменены – Авт.). В медучреждении она заведует отделением переливания крови. Стаж работы у нее больше 7 лет, пациенты отзываются положительно. Вот и решил к ней за помощью обратиться 33-летний Руслан (имя изменено – Авт.).

На приеме у врача мужчина долго вокруг да около не ходил.

- Приятельница у меня есть, в беду попала, нужно ей помочь, - выпалил Руслан.

Как оказалось, 35-летнюю Эллу (имя изменено – Авт.) не так давно остановили автоинспекторы. Гаишники хотели проверить документы у милой дамы, да комплимент сделать. Но, как только женщина открыла окно своего автомобиля, почувствовали амбре. Водитель попыталась отнекиваться - в итоге ее попросили пройти медосвидетельствование. Деваться Элле уже было некуда - согласилась. А теперь переживает за результаты проверки - без прав-то оставаться не хочет.

О том, понесет ли ответственность мужчина, пока не ясно.

- Подмени пробирки, мы тебе будем благодарны, - протягивая конверт с деньгами, сказал Руслан.

Врач, посчитав количество купюр, согласилась. А через время к ней нагрянули правоохранители.

- На территории больницы за подмену результатов медицинского освидельствования она получила 30 тысяч рублей, а на следующий день – еще 30 тысяч после завершения данной услуги, - сообщили «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Кто ее сдал, Марина не знает до сих пор. Но после того, как взяли за жабры, она написала явку с повинной.

Сейчас правоохранители разбираются в произошедшем, идет проверка. Но в действиях медика усматривают признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст.285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». По закону виновнику грозит штраф до 80 тысяч рублей, либо лишение права занимать определенные должности на срок до пяти лет, либо принудительные работы на срок до четырех лет либо тюремное заключение на тот же срок. Правда, пока уголовное дело не возбуждено.