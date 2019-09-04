2019-09-04T12:06:43+03:00
Общество

Булочками и навозом: чем пахнет Краснодар

В каждом районе города свой неповторимый запах
Варвара ДЫМ
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В каждом районе Краснодара - свои запахиВ каждом районе Краснодара - свои запахиФото: Александр ЛЕБЕДЕВ

Как в детском стихотворении, у каждого дела – запах особый, так и в каждом районе Краснодара свои ароматы.

Например, в Музыкальном районе городе стоят запахи, которые не перепутаешь ни с чем. Так в воздухе часто пахнет канализацией и пылью. Стоит пройти ливням, тут сразу – море! А когда оно высыхает, пахнет болотом. Ну а пыль - это от дорог, на которых нет асфальта.

Музыкальный район Краснодара Фото: Артём ГНАТЕНКО

Музыкальный район КраснодараФото: Артём ГНАТЕНКО

Жители Комсомольского микрорайона и поселка Индустриального говорят, что у них часто пахнет навозом. А все из-за соседства с птицефабрикой, которая находится в тех краях. Когда на производстве начинают чистить курятники и вносить навоз на поля – нюхает половина города.

Комсомольский микрорайон. Фото: krd.ru

Комсомольский микрорайон. Фото: krd.ru

Такое уже было, когда весь Краснодар окутало неприятным запахом сероводорода. Когда стали выяснять причину, оказалось, что навозом с птицефабрики решили удобрить поля, а сильный ветер разнес абрэ по городу.

На Дубинке и Черемушках раньше тоже пахло неприятно. Старожилы вспоминают, что когда там был мясокомбинат, отрывать окна в домах было невозможно. Но когда его закрыли, ситуация изменилась.

- На днях пахло осенью, - рассказала жительница Дубинки Наталья Капустина. – А вообще, все зависит от времени года. Весной у нас пахнет цветущей липой и вишней, осенью – дождями.

В Черемушках, говорят, пахнет цветами Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ

В Черемушках, говорят, пахнет цветамиФото: Александр ЛЕБЕДЕВ

В районе Зиповского кольца и в начале Ростовского шоссе частенько пахнет булочками и ванилью. Когда краснодарцы едут здесь вечером после работы, так и хочется сладкого. Причина проста – рядом кондитерская фабрика, в которой пекут ароматные булки.

Чем ближе к Зиповскому кольцу, тем больше пахнет ванилью Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ

Чем ближе к Зиповскому кольцу, тем больше пахнет ванильюФото: Александр ЛЕБЕДЕВ

А возле ипподрома – запах конюшен! Когда здесь чистят стойла, амбрэ разлетается по всему Ростовскому шоссе. И жители дач по утрам дышат вовсе не свежим воздухом.

Когда чистят конюшни на ипподроме, чувствует почти все Ростовское шоссе Фото: ГОНЧАРОВ Валерий

Когда чистят конюшни на ипподроме, чувствует почти все Ростовское шоссеФото: ГОНЧАРОВ Валерий

На улице Захарова жители часто чувствуют запах нефти и бензина. Разносится он от местного нефтезавода.

Возле Сити-Центра обычно пахнет нефтью Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ

Возле Сити-Центра обычно пахнет нефтьюФото: Александр ЛЕБЕДЕВ

В Юбилейном и районе сельхозинститута обычно нет резких запахов. Да и эта часть города считается одной из экологически-чистых из-за соседства с Ботаническим садом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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