Оставили без пенсии и бросили: 79-летнюю женщину отправили жить в больницу и лишили выплат

Жители Темрюкского района всерьез озабочены судьбой 79-летней Александры Ивановны Евтушенко, которая живет в поселке Артющенко. По их словам, старушке нужна помощь - она живет одна в старом доме, две дочери далеко от нее. Ее пенсии не хватало на оплату воды и электричества, поэтому их отрезали.

- Периодически соцработники из Новотаманского поселения определяли женщину на соцкойку в Таманскую участковую больницу, но она сбегала домой, - рассказывают неравнодушные жители. - Благодаря продавцу в магазине бабушка могла покупать еду в долг до пенсии. Но в августе ей не принесли положенные выплаты. Оказалось, что в июле суд признал ее недееспособной и наложил арест на выплаты.

«Комсомолке» удалось получить комментарий от администрации района. По их словам, женщина переехала на территорию Новотаманского сельского поселения Темрюкского района в феврале 1991 года вместе с дочерьми.

- Не окончив школу и не получив среднее образование они вместе с матерью занимались бродяжничеством, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации муниципалитета. - Сейчас одна из дочерей Ольга проживает с мужчиной. Старшая дочь - Наталья не имела паспорта гражданина РФ, мы помогли ей сделать документ, а также получить медицинский полис и страховое свидетельство.

Также, по словам администрации района, Александра Ивановна и ее дочь Наталья проживали в ветхой однокомнатной квартире в антисанитарных условиях. Там не было отопления, газа, электричества и воды.

- Это жилье женщина приватизировала в 2005 году. В связи с тем, что условия проживания не соответствовали санитарным нормам, управлением инициировался вопрос о помещении женщин в Таманскую участковую больницу на койки круглосуточного пребывания, - объясняют «КП» - Кубань» в администрации Темрюкского района. - Ее дочь имела психическое заболевание, потому по ходатайству управления соцзащиты населения ее поместили в больницу, где она находится до сих пор. В адрес главного врача направлено ходатайство с просьбой оказать содействие в оформлении группы инвалидности для нее.

Что касается Александры Ивановны, то в администрации говорят, что всегда помогали женщине вернуться обратно в медицинское учреждение, выделялся автотранспорт для ее доставки.

- Так, в январе 2019 года Евтушенко вновь поехала в медучреждение. В период ее нахождения на социальных койках управлением инициировался вопрос о помещении пожилого человека в дом-интернат для пожилых граждан и инвалидов. Но самовольные уходы затрудняли оформление документов, - продолжают в администрации района. - Стоит отметить, что Александра Ивановна склонна к употреблению спиртных напитков, курит.

Женщину также обследовал психиатр. Согласно заключению врачебной комиссии от 28.11.2018 года ей был поставлен диагноз, связанный с психическими заболеваниями.

- В связи с тем, что родственники не инициировали вопрос о признании Александры Ивановны недееспособной, исковое заявление в суд отправило управление соцзащиты. Решение вступило в силу 9 июля 2019 года, - добавляют в администрации муниципалитета. - Так как опекунов на данный момент нет, совет по опеки и попечительству 14 августа 2019 года решил временно возложить эти обязанности на орган опеки и попечительства управления социальной защиты населения в Темрюкском районе. Пакет документов для оформления Александры Ивановны в психоневрологический интернат направлен в отдел домов-интернатов министерства труда и социального развития Краснодарского края.

По официальным данным, Александра Ивановна инвалидности не имеет, размер ее пенсии состоит из страховой пенсии по старости и федеральной социальной доплаты. Ранее выплаты она получала на почте.

- Но в связи с временным возложением обязанностей по опеке над недееспособной женщиной в августе 2019 года выплата пенсии приостановлена, - объясняют «КП» - Кубань» в администрации района. - Сейчас Александра Ивановна находится в Таманской участковой больницы на койках круглосуточного пребывания.