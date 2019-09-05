Праздник к нам приходит: компания ИНВИТРО проводила лето конкурсами и подарками

Последний день лета в микрорайоне Московском превратился в масштабный семейный праздник. Сотрудники медицинской компании ИНВИТРО вместе с краснодарцами встретили начало осени.

Мамы и папы с детьми, подростки, молодежь и старшее поколение спешили на звуки бодрой музыки в сквер по улице Карякина.

Гостей на праздничном мероприятии под названием «Дворики ИНВИТРО» встречали подарками.

Сластены могли полакомиться сахарной ватой.Фото: Нина КУРЯШКИНА

Пока маленькие и большие сластены лакомились сахарной ватой, модники и модницы спешили сделать себе креативный макияж у профессионального аквагримера.

Аниматоры – мультяшные фиксики - моментально собрали всех мальчишек и девчонок и устроили подвижные игры, эстафеты и танцы на траве под веселый визг и смех детворы. К шумной ватаге подключились даже мамы с грудными ребятишками – ведь поучаствовать в веселом празднике хотелось всем.

Маленькие гости устроили танцевальный батл под руководством фиксиков.Фото: Нина КУРЯШКИНА

Как рассказал руководитель отдела рекламы и маркетинга компании «Инвитро Ростов на Дону», «Инвитро Краснодар» и «Инвитро Волгоград» Денис Ли-мон-хва, необычный формат мероприятия организаторы выбрали не случайно. Его главная цель – подарить детям праздник и напомнить родителям о необходимости следить за здоровьем всех членов семьи.

- Мы решили поздравить детей с началом учебного года, подарить им подарки, которые обязательно пригодятся в школе и детском саду, и просто всем вместе провести последний день лета. У нас нет какой-то коммерческой цели – мы ведь довольно давно работаем в микрорайоне Московском. В большей степени цель нашего мероприятия – просто подарить людям праздник. Кроме того, мы хотим напомнить о необходимости заботиться о себе и своем здоровье. Поэтому сегодня мы дарим каждому участнику мероприятия купон с 20-процентной скидкой на все анализы. Наш лозунг «Лучшее лечение – это профилактика». Берегите себя и будьте здоровы! – пожелал Денис Ли-мон-хва.

Кстати, следить за своим здоровьем сейчас можно с максимальным комфортом. В лаборатории действует услуга «Выезд на дом». Заказать ее можно в Краснодаре, Армавире, Кропоткине, Майкопе и Яблоновском. Для тех, кто не любит летнюю жару и зимние дожди, сервис стал настоящим спасением. Особенно эта услуга востребована у горожан с маленькими детьми.

- Наш специалист в домашней обстановке возьмет биоматериал для исследования, а результаты вы сможете получить по электронной почте. Но если возникнет такая необходимость, то можно обратиться за бланком в любой медицинский офис на территории России. Это удобно, когда вы, например, сдали анализы в Краснодаре и уехали в отпуск или командировку в другой регион,- рассказал Денис Ли-мон-хва.

Пока дети играли с фиксиками, неугомонный ведущий сумел расшевелить и взрослых. Солидные папы и мамы хохотали до слез, отгадывая каверзные загадки и отвечая на вопросы викторины. Как мальчишки и девчонки, они радовались выигранным призам. Кстати, в этот день никто не остался без подарков – каждый посетитель сквера получил свою долю радости.

Призы получили всей участники праздника.Фото: Нина КУРЯШКИНА

В завершение сотрудники компании провели розыгрыш трех суперпризов от ИНВИТРО. Участвовать в нем могли исключительно взрослые. Обладателями ценных подарков стали три краснодарские семьи.

Евгений, один из победителей конкурса никак не мог поверить в свою удачу. Мужчина пришел на праздник вместе с супругой и 5-летней дочкой.

- Никогда ничего не выигрывали, а тут вдруг такое везение! – не скрывал эмоций победитель. – Мы с супругой повеселились, да и дочка отлично провела время. Она у нас тоже сегодня с призами – получила карандаши, раскраски, фломастеры. В школу нам пока рановато, но применение им она точно найдет!

Для любителей креативного макияжа работал профессиональный аквагример.Фото: Нина КУРЯШКИНА

После официального завершения праздника детвора не желала расходиться, поэтому фиксики продлили праздник для малышей веселыми играми. Ведь последний день лета – дата непростая, нужно как следует отдохнуть перед долгим учебным годом.

Напомним, ИНВИТРО является крупнейшей частной медицинской компанией в России и предлагает более 2000 видов лабораторных исследований – от базового анализа крови до сложных биохимических, иммунологических и генетических исследований.

Обратиться в любой медицинский офис ИНВИТРО можно самостоятельно или по направлению врача. Телефон службы «Выезд на дом» в Краснодарском крае 8-861-298-11-57. Подробности об акциях и графике работы медицинских офисов ИНВИТРО доступны на сайте и по телефону 8 (800) 200-363-0.

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