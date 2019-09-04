В Сочи мужчину с онкологическим заболеванием выселили на улицу

В Сочи мужчину больного онкологией вместе с женой судебные приставы выселили на улицу. Супруги с 2011 проживали в пансионате «Нептун», который использовался в качестве маневренного фонда. Их собственное жилье снесли в рамках подготовки к Олимпиаде-2014. Теперь пансионат выставлен на продажу, а супруги были последними жильцами. При этом мужчину, который на момент выселения не мог передвигаться, попросту вынесли на матрасе.

- Приставы пришли 3 сентября 2019 года. На их требование освободить помещение, я ответил, что после сеанса химиотерапии не могу ходить. Тогда они вынесли меня прямо на матрасе на улицу, где находилась моя супруга, - рассказал Андрей Мартынов.

При этом, супруги не смогли забрать оставленные в пансионате вещи, так как двери тут же опечатали.

Сотрудники службы судебных приставов аргументировали свой поступок тем фактом, что у них имеется решение суда о выселении супругов из пансионата.

В администрации Сочи на запрос «КП»-Кубань» ответили, что Мартынов самовольно возвел три строения по адресу ул. Нижнеимеретинская, 1. При этом, он не смог предоставить никаких документов, удостоверяющих что постройки возведены законно, а также устанавливающих право собственности на земельные участки.

Администрация Сочи обратилась с иском о сносе самостроев в суд, который удовлетворил его в полном объеме. После чего здания демонтировали. Также, из-за того, что решение о выплате компенсаций гражданам принималось на уровне департамента Краснодарского края, администрация Сочи не имела полномочий осуществить данную процедуру в отношении Мартыновых.

В итоге, супругов все-таки поселили в пансионате «Нептун».

В то же время, мэрия предложила Мартыновым несколько компромиссных вариантов земельных участков:

- в садоводческом товариществе «Солнечное», в с. Бестужевское;

- по ул. Пархоменко в Адлерском районе;

- в с. Бестужевское в Адлерском районе.

От всех вариантов супруги отказались, равно как и от трудоустройства мужчины в муниципальную организацию с выделением жилплощади в общежитии, добавили в мэрии курорта.

Там также отметили, что 3 сентября 2019 года к пансионату «Нептун» Мартынову А.Н. вызвали бригаду скорой помощи и предложили госпитализацию в одно из медучреждений города, от чего мужчина отказался.

Нам удалось поговорить с Андреем Мартыновым по телефону.

- Сегодня утром мы зашли в здание пансионата. Сейчас происходит наше повторное выселение, нас опять выбрасывают на улицу. Моя жена плачет, у нее поднялось давление. К нам приехали судебные приставы и представители администрации. Простите, но я не могу говорить, - заявил мужчина и повесил трубку.