Сборная России уступила Аргентине на Чемпионате мира по баскетболу

Сборная России по баскетболу в сложной концовке уступила Аргентине на чемпионате мира по баскетболу в Китае со счетом 61:69 и заняла второе место в своей группе.

Самыми результативными на площадке оказались Факундо Кампацца (21 очко) и Андрей Зубков (18 очков). 9:25 по штрафным и 5:15 по перехватам в пользу Аргентины. 21:13 по потерям, увы, в нашу пользу. Это ключевые статистические показатели матча.

На втором групповом этапе за выход в плей-офф команда Сергея Базаревича поборется с Польшей и Венесуэлой.

Обзор матча Россия - Аргентина

До начала матча специалисты называли фаворитом сборную Аргентины, которая, как и российская команда, обыграла Нигерию и Южную Корею, обеспечив себе участие во втором групповом этапе.

С первых минут на паркете в составе сборной России появились Кулагин, Фридзон, Воронцевич, Курбанов и Ивлев. Аргентинцы противопоставили пятерку Скола, Кампаццо, Бруссина, Делья и Гарино.

Команды начали немного сумбурно в атаке и плотно в защите. Как результат – счет 0:0 на табло продержался три минуты. Открыли счет аргентинцы усилиями Делья и Гарино, совершив рывок 6:0.

Россияне ответили точным броском Курбанова. Его поддержали Зубков и Антонов, а переломной на старте стала точная трешка от Ивлева. Уверенная и спокойная игра привела к преимуществу нашей команды 13:7. Преимущество могло быть более существенным, но Кампаццо здорово провел последние секунды четверти, его дальний бросок с сиреной сделал счет 17:12 в пользу сборной России. Правда, из-за двух фолов больше времени на скамейке пришлось проводить Кулагину.

Начало второй четверти обернулось большими проблемами для нашей команды. 10 перехватов, 12 потерь и 0 набранных очков. В итоге аргентинцы не только отыграли отставание, но и сделали свое преимущество двузначным, выдав на старте рывок 15:0 от которого не спасли даже два таймаута Базаревича. Южноамериканцы стали играть агрессивнее, а Кампаццо и Скола хладнокровно реализовывали свои броски – 17:27.

Первые очки во второй четверти в составе нашей команды набрал Курбанов. Аргентинцы уже никуда не спешили и разыгрывали свои атаки до верного. Это привело к тому, что сборная России быстро набрала пять фолов и соперник регулярно становился на линию штрафной.

Хороший отрезок в концовке провел Зубков, а Антонов и Бабурин смогли сократить отставание – 33:39 к большому перерыву выглядели не так ужасно.

Вместо Кулагина в бой был брошен Мотовилов, но и он отправился на скамейку после нескольких неудачных действий. Его сменил Андрей Сопин, который до этого на турнире почти не играл, однако он вошел в игру удачнее партнера.

Перерыв не изменил ход игры. Россияне быстро заработали фолы и медленно набирали очки. За третью четверть их набралось их всего лишь семь. Аргентинцы тоже не блистали, но свои 14 баллов добавили в копилку – Скола, Делья и Кампаццо блистали – 40:53 перед финальным отрезком.

Последнюю десятиминутку взорвал Сопин, набравший сразу пять очков подряд. Еще два добавил с линии Курбанов, и аргентинский тренер взял тайм-аут уже на старте четверти. Но тут же еще сократил отставание Воронцевич двумя точными бросками – 51:53.

Кампаццо этот рывок остановил, а позже пятый фол получил Бабурин и сел на скамейку. При счете 51:57 тайм-аут уже брал Базаревич. Зубков отставание снова сократил до двух баллов, поддержал его Сопин – 57:59.

Бросок, который сравнял бы счет, не давался Зубкову, а южноамериканцы продолжали забивать с линии. При счете 59:63 в атаке Воронцевич и Зубков соорудили 20-ю потерю. Но Андрей Сопин исправил ошибку партнеров и набрал свое девятое очко в четверти и на этом чемпионате. «Минус два» за 39,1 секунды до финальной сирены и аргентинцы берут тайм-аут. Кампаццо набрал два очка и минуту на разговор со своей командой взял Базаревич.

Обидная потеря Сопина вынудила фолить на Кампаццо, который набрал свое 21 очко, и не оставил шансов. 61:69 – сборная Аргентины побеждает и занимает первое место в группе.

Чемпионат мира

Группа В

Россия — Аргентина — 61:69 (17:12, 16:27, 7:14, 21:16)

Россия: Зубков (18 + 7 подборов), Курбанов (13), Воронцевич (9 + 7 подборов), Сопин (9), Антонов (6), Ивлев (3), Бабурин (3).

Аргентина: Кампаццо (21), Делиа (13), Скола (13), Гарино (8), Дек (5), Лапровиттола (4), Вильдоза (3), Фьеллеруп (2).