Страдала после разрыва с любимым: на Кубани мать новорожденного мальчика чуть не покончила с собой

18-летняя Дарина М. (имя изменено) из станицы Холмской, что в Абинском районе, мамой стала полгода назад. В марте она родила мальчика и была самая счастливая на свете – сын, любимый муж рядом.

Замуж за 23-летнего Ивана Дарина выходила уже беременной. Когда она узнала, что ждет ребенка, пара поженилась. Родители молодых устроили им шикарную свадьбу, гуляли, как принято на Кубани, два дня. Фотографиями со свадьбы девушка хвасталась у себя в соцсетях. На всех снимках Дарина просто светилась от счастья.

пара поженилась, когда девушка уже была беременной. Фото: соцсети

Но когда малыш родился, между парой пробежала черная кошка. Молодые стали ругаться, а через несколько месяцев Иван собрал вещи и ушел от жены и грудного ребенка.

- Дарина очень переживала, - рассказывают подруги девушки. – Она очень любит Ивана, говорила, что жить без него не может. И даже сын перестал приносить ей радость.

Дарина и Иван были так счастливы, пока не родился малыш. Фото: соцсети

1 сентября девушка закрылась у себя в комнате и наглоталась таблеток. Скорую вызвали родители Дарины, когда их дочь упала без чувств. Когда медики ее откачали, девушка призналась, что хотела свести счеты с жизнью из-за того, что от нее ушел муж.

- Мы с ней вместе не живем, я ничего не знаю про нее, - лишь отрешенно сказал Иван.

Дарина и Иван. Фото: соцсети

О том, что у 18-летней девушки медикаментозное отравление, врачам пришлось сообщить в полицию. Правоохранительные органы обращение зарегистрировали и сейчас проводят проверку.