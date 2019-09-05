«Это настоящая дискриминация!»: в Сети разгорелся скандал вокруг запрета колясок в кафе парка «Краснодар»

Новая кофейня в парке «Краснодар» открылась буквально месяц назад, однако уже не угодила своим посетителям. На днях пост с возмущениями опубликовала мама двух детей Маргарита.

- Сегодня гуляла со своими детьми (старшему - 2 года, младшему - 11 месяцев) в парке «Краснодар». На входе рядом с билетными кассами недавно открылась кофейня. Старший сын попросил чай и булочку, - рассказывает женщина. - Но сразу же на входе нас не пустили, сказав, что к ним в заведение нельзя заходить с колясками. Аргумент - слишком узкий проезд.

Женщина была удивлена таким ответом, поскольку часто бывает в банках, налоговых, магазинах и развлекательных центрах и ни разу таких проблем у нее не возникало.

Вот такой знак сфотографировала женщина на входной двери заведения. Фото: instagram.com/larimargarita

- С подобной дискриминацией столкнулась впервые. Моя прогулочная коляска шириной 50 сантиметров. По противопожарным нормам, да и здравому смыслу, проход не может быть меньше метра, - продолжила Маргарита. - Что по поводу слишком узких проходов в кафе думают противопожарные инстанции? А людям в инвалидных колясках тоже запрещен въезд в эту кофейню?

Момент, когда сотрудник кофейни отказался впускать женщину с детьми в заведение, Маргарита записала на мобильный. А позже поделилась видеозаписью в своем Instagram.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/730232" frameborder="0"></iframe> В кофейню не пустили женщину с коляской Видео: instagram.com/larimargarita.

Также возмущенная мама добавила, что не ей одной «в грубой и циничной форме предложили купить еду и выйти за дверь, чтобы поесть там».

После придания огласке этого случая, появился официальный комментарий от второй стороны. В администрации «команды Галицкого» сообщили, что персонал не в праве ограничивать вход для людей с колясками, это противозаконно. Наклейки на дверях носят информационный характер.

- Кофейня располагается в очень негабаритном здании. Проход из одного конца зала в другой - узкий (но соответствует всем нормам) и если его загромоздить, то будет некомфортно всем, - сообщает администрация «команды Галицкого» в Instagram. - И тем, кто сидит с детьми, и тем, кто несет кофе мимо них. Не дай бог, кто-то разольет горячую воду на ребенка... Это не нужно никому!

Краснодарцам посоветовали при посещении кофейни оставлять коляски, как и другие средства передвижения для детей, у входа. За их сохранность можно не переживать, так как парк оборудован современной системой видеонаблюдения.

- Эту историю многие переворачивают в сторону дискриминации! Но по факту - все абсолютно не так! Давайте включать здравый смысл, уважать чужой труд и не нужно раздувать грандиозные скандалы на пустом месте, - добавляет администрация «команды Галицкого».

Тем временем, Маргарита добавила, что в личной беседе директор кофейни сказала ей, что никакого запрета для въезда с колясками у них в кафе нет, это никак не регламентировано их внутренними правилами, документами и распорядком.

- Наклейку с перечеркнутой коляской я попросила снять, - добавила женщина. - Жду официального ответа на запись в жалобной книге.