«Занимаюсь в зале практически до родов»: в Краснодаре мать троих детей стала звездой пауэрлифтинга

Эта женщина успевает все: собрать детей в садик и школу, забрать оттуда, всех накормить, спланировать отдых, отвезти ребят на секции и т.д. Надежда Вьюхина умудряется совмещать это с подготовкой к соревнованиям и работой тренером. В 28 лет она победила на соревнованиях по бодифитнесу в Архангельской области, будучи мамой двоих детей. В 33 года уже трехкратная мама стала КМС по пауэрлифтингу. Сейчас Надежда ждет четвертого ребенка и все равно продолжает заниматься в зале. Спортсменка рассказала, как не набрать лишние кило за время беременности, успевать все по дому, работать и воспитывать детей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/730243" frameborder="0"></iframe> Выпады в кроссовере для беременных.Источник: Надежда Вьюхина

Купила домой тренажеры, чтобы всегда быть в форме

- Еще в 10 лет я представляла свое будущее. В нем я виделась себе стройной и подтянутой, независимо от возраста и количества детей, - рассказывает Надежда Вьюхина. – Но решила, что начинать серьезно заняться собой надо только лет в 18-19, чтобы после родов приходить очень быстро в форму. В 16 лет я поступила в школу с физико-математическим направлением в Северодвинске и уехала из родного поселка Ломоносово в Архангельской области. Тогда же у меня началась гормональная перестройка организма, плюс в интернате нас хорошо кормили по расписанию, и я набрала лишних 7 килограмм, которые постоянно сбрасывала, а они возвращались. Всегда хотела похудеть, пробовала диеты, качала пресс, бегала, сокращала порции в столовой или отказывалась от приема пищи, даже пробовала голодать.

После школы Надежда поступила в финансово-экономический вуз в Архангельске и купила первые тренажеры. Это были беговая дорожка, скамья для пресс, гантели и коврик.

- Покупка мне обошлась в несколько зарплат, поэтому взяла кредит, - продолжает Надежда Вьюхина. – Когда была студенткой, успела поработать уборщицей, продавцом, администратором игровых автоматов и т.д. Поэтому удалось закрыть долг через полгода. Затем встретила мужа, он был военный, а в свободное от работы время работал тренером тхэквондо. Когда мне было 23 года, мы открыли мебельную мастерскую, после вуза я там была управляющей. Потом родила Дениса, в 26 лет - Алису. Только после вторых родов я решила пойти в зал, чтобы прийти в форму, до этого всегда занималась дома.

Надежде пошла в подвальную качалку, где занимались практически одни мужики. Тренировалась в обеденный перерыв мужа, который это время присматривал за детьми. В зале висела афиша соревнования по бодибилдингу, а тренирующиеся рядом качки сказали спортсменке, что без допинга нет смысла выступать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/730244" frameborder="0"></iframe> Становая тяга 100 кг.Источник: Надежда Вьюхина

- Я против химии и решила сама попробовать подготовиться и выйти на сцену, - продолжает Надежда. – До турнира оставался год, за это время я стала лучше составлять для себя диету, раньше не считала калории с белками, жирами и углеводами, а в этот раз пришлось заморочиться. Обычному человеку не надо ничего считать. Тренировочную программу тоже составляла сама, читала книги, что-то увидела в интернете, советовалась с клиентами тренажерки. Позирование только мне ставила тренер. В итоге я стала абсолютной чемпионкой Архангельской области по бодифитнесу.

Многодетная мама мечтает вернуться в бодибилдинг после 4 родов/ФОТО: Надежда Вьюхина

Занималась в зале в 4-5 утра

По словам спортсменки, тренировки и подготовка к соревнованиям не влияли на семью, девушка успевала готовить себе, мужу и детям отдельно. Тренировалась Надежда в обед и поздно вечером. В 2014 году семья переехала в Краснодар.

- Вместе с мужем устроилась работать в один из фитнес-клубов, - продолжает Надежда. – У меня была клиентка, которая занималась продвижением в соцсетях. Она спросила, почему я до сих пор не продаю свои услуги в интернете. Подопечная меня всему научила. С тех пор я стала еще и онлайн-тренером. Выкладываю результаты своих клиентов, сколько они скинули в килограммах и сантиметрах.

В 31 год спортсменка родила третьего ребенка - Владислава, поэтому занималась в зале в 4-5 утра или поздно ночью, еще нужно было тренером успеть поработать. В еде себя до, во время и после беременности не ограничивала, не считала калории. Главное заниматься спортом, а есть нужно в удовольствие. Достаточно убрать «мусор» с соусами, приправами, слишком жирной пищей. И вес будет уходить.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/730245" frameborder="0"></iframe> Вакуум живот для беременных.Источник: Надежда Вьюхина

- Я тренируюсь и на 38 неделе беременности, только после родов делаю перерыв до тех пор, пока живот не придет в тонус, - продолжает многодетная мама. – Вот сейчас я в положении, на восьмом месяце, но все равно занимаюсь, делаю выпады и приседы с минимальными весами, чтобы не привести в тонус матку. Но лучше тренироваться с собственным весом, если вы беременны. У вас и так есть утяжелитель, который вот-вот родится.

К соревнованиям готовилась уже матерью троих детей в 33 года/ФОТО: Надежда Вьюхина

Как все успеть по дому

В семье составляют график сначала под детей, потом в свободные окна родители планируют свою работу и жизнь.

Например, старший сын Денис занимается тхэквондо, ходит в тренажерный зал и бассейн, на робототехнику, авиамоделирование, английский и ментальную арифметику. Алисе 8 лет, она занимается гимнастикой, тхэкводно, ходит бассейн, на английский, авиамоделирование. Владу 3 годика, он занимается только тхэквондо.

Несмотря на это, у супругов есть время друг на друга, а семья регулярно выбирается в кино, погулять в парке и т.д. У семьи есть традиция – День семьи, когда в субботу или воскресенье все вместе едят пиццу, мороженое или отдыхают где-нибудь.

- Я детей никуда не заставляю ходить, они сами выбирают занятия и уровень нагрузки, - продолжает Надежда Вьюхина. – Кто-то возит детей на одни занятия, кто-то на другие. Воспитываем их без помощи бабушек и нянь. Я даже пробовала перевести их на домашнее обучение, когда в школу ходить не надо, только нужно сдавать экзамены. Полгода учила детей сама, но потом вернула. Дети стали уставать друг от друга, начинали ссориться. Я не успевала работать, потому что в это время они были в школе, детсаду или на занятиях. Потом Алису взяли в сборную по гимнастике, а там тренировки 3 раза в день, и я стала не успевать с мужем развозить всех на дополнительные занятия.

Вся семья занимается спортом, супруг тренирует сыновей по тхэквондо, а дочка занимается гимнастикой\ФОТО: Надежда Вьюхина

КМС по пауэрлифтингу в 33 года

Коллеги в фитнес-клубе посоветовали Надежде попробовать поучаствовать в соревнованиях по силовому троеборью: жим штанги от груди, приседания со штангой и становая тяга. Мол, у тебя рабочие веса хорошие, надо пробовать.

В декабре 2018 года Надежда Вьюхина стала КМС по пауэрлифтингу\ФОТО: Надежда Вьюхина

- Мне было 33 года, и я начала готовиться к соревнованиям, - продолжает Надежда Вьюхина. – Соревнования были в декабре 2018-го. Я пожала от груди на раз 52 килограмма, присела со штангой весом 92,5 кило, становая тяга – 100 килограмм. Мне дали КМС по пауэрлифтингу. А через месяц после соревнований, в конце января 2019-го, узнала, что стану мамой четвертый раз. Хочу стать мастером спорта, надо в трех дисциплинах взять вес на 10 килограмм больше. Но это после родов, в октябре у меня родится дочка. Позже вернусь в бодибилдинг в категорию фитнес-бикини. Хочется победить или взять призовое место, но для меня соревнования это способ постоянно держать себя в тонусе и не терять форму, мне важно к чему-то стремиться.

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