Сумочки Prada и аксессуары от Dior: молодая пассия Евгения Петросяна выгуливает дорогие наряды в Сочи

Евгений Петросян приехал в Сочи на «Новую волну», а когда она закончилась, решил остаться отдохнуть еще недельку-другую. Приехал не один, а со своей молодой пассией Татьяной Брухуновой.

Пара поселилась в одном из шикарных отелей курорта и каждый день ездит на экскурсии. Так, впервые за 60 лет, которые юморист ездит в Сочи, махнул с дамой сердца в соседнюю Абхазию.

bruhunova Вчерашний день был таким богатым и щедрым, что мои визуальные рецепторы будут ещё долго приходить в себя!

Петросян выбрал для поездки темные шорты. Футболку, соломенную шляпу и летние туфли. Татьяна Брухунова нарядилась в модное платье, к которому прихватила сумочку Prada и очки от Dior.

- Моя первая поездка в Абхазию. Всего лишь один день. А впечатлений на весь год, - когда вернулась с экскурсии, написала у себя в Инстаграм Брухунова.

bruhunova Впереди большой день с невероятными планами! В Абхазию!

Поделился эмоциями и Петросян:

- Вернулся с озера Рица. Очень красивое место. Сожалею, что приезжая в Сочи, я туда не ездил. Там такие виды!

bruhunova Моё лето имеет функцию автопродление в этом году! #сочи

В Сочи юморист ездит уже больше 60 лет. А в последнее время еще и в компании своей 30-летней помощницы, которая увела его из семьи.

petrosyanevgeny Только что вернулся с озера Рица (Абхазия). Очень красивое место. Сожалею, что приезжая в Сочи, я туда не ездил.

В Сочи Брухунова привезла несколько чемоданов с дорогими нарядами, которыми хвастается у себя в Инстаграм. Например, на прогулку по Олимпийскому парку она выбрала синий в горох комбинезон от российского дизайнера Александра Терехова. На ногах – босоножки Dolce & Gabbana, в руках - сумка Prada.

- Бирка мне не интересна, беру то, что нравится, - написала в комментариях Брухунова, когда у нее спросили про любимые бренды.

bruhunova Бархатный сезон пришёл неожиданно... сегодня совершенно волшебная погода! Не хочется возвращаться в отель. Задача: надышаться! #сочи #бархатныйсезон

Но судя по тому, что в ее руках почти всегда сумочки Prada., она лукавит. У Евгения Петросяна, судя по его фотографиями в Инстаграм, нарядов в разы меньше.

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