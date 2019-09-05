2019-09-05T15:20:10+03:00
Общество

Сумочки Prada и аксессуары от Dior: молодая пассия Евгения Петросяна выгуливает дорогие наряды в Сочи

Вместе с юмористом Татьяна Брухунова уже побывала в Олимпийском парке и съездила в соседнюю Абхазию
Варвара ДЫМ
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Татьяна Брухунова. Фото: соцсетиТатьяна Брухунова. Фото: соцсети
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Евгений Петросян приехал в Сочи на «Новую волну», а когда она закончилась, решил остаться отдохнуть еще недельку-другую. Приехал не один, а со своей молодой пассией Татьяной Брухуновой.

Пара поселилась в одном из шикарных отелей курорта и каждый день ездит на экскурсии. Так, впервые за 60 лет, которые юморист ездит в Сочи, махнул с дамой сердца в соседнюю Абхазию.

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Вчерашний день был таким богатым и щедрым, что мои визуальные рецепторы будут ещё долго приходить в себя!
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Петросян выбрал для поездки темные шорты. Футболку, соломенную шляпу и летние туфли. Татьяна Брухунова нарядилась в модное платье, к которому прихватила сумочку Prada и очки от Dior.

- Моя первая поездка в Абхазию. Всего лишь один день. А впечатлений на весь год, - когда вернулась с экскурсии, написала у себя в Инстаграм Брухунова.

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Впереди большой день с невероятными планами! В Абхазию!
739 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Поделился эмоциями и Петросян:

- Вернулся с озера Рица. Очень красивое место. Сожалею, что приезжая в Сочи, я туда не ездил. Там такие виды!

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Моё лето имеет функцию автопродление в этом году! #сочи
794 отметок «Нравится»41 комментариевInstagram

В Сочи юморист ездит уже больше 60 лет. А в последнее время еще и в компании своей 30-летней помощницы, которая увела его из семьи.

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Только что вернулся с озера Рица (Абхазия). Очень красивое место. Сожалею, что приезжая в Сочи, я туда не ездил.
9500 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

В Сочи Брухунова привезла несколько чемоданов с дорогими нарядами, которыми хвастается у себя в Инстаграм. Например, на прогулку по Олимпийскому парку она выбрала синий в горох комбинезон от российского дизайнера Александра Терехова. На ногах – босоножки Dolce & Gabbana, в руках - сумка Prada.

- Бирка мне не интересна, беру то, что нравится, - написала в комментариях Брухунова, когда у нее спросили про любимые бренды.

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Бархатный сезон пришёл неожиданно... сегодня совершенно волшебная погода! Не хочется возвращаться в отель. Задача: надышаться! #сочи #бархатныйсезон
843 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Но судя по тому, что в ее руках почти всегда сумочки Prada., она лукавит. У Евгения Петросяна, судя по его фотографиями в Инстаграм, нарядов в разы меньше.

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В прошлом году распалась одна из лучших семейных юмористических пар Евгения Петросяна и Елены Степаненко. В прессе сообщается, что причиной развода стала 30-летняя помощница юмориста Татьяна Брухунова, превратившаяся за короткий срок в один из обсуждаемых персонажей соцсетей. Часто она подвергается насмешкам из-за манеры старомодно одеваться. Некоторые стараются как-то уколоть Татьяну (продолжение)

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Татьяна Брухунова охотно делится с подписчиками своими фотографиями, пишет о саморазвитии, стиле, здоровом рационе питания, а также много философствует. Обычно ответы на вопросы поклонников девушка выкладывает в комментариях. Однако в этот раз она удивила всех, решив записать видео прямо из ванной. В ролике Брухунова плещется в воде (читайте далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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