Помогите найти, дочка плачет уже неделю: семья ищет щенка йоркширского терьера, которого украли из номера в отеле на побережье

Семья Деминых из Кореновска поехали в Приморско-Ахтарск отдыхать на Азовское море. Взяли с собой и двухмесячного йоркширского терьера. Щенка родители подарили своей дочери на день рождения - девочке в августе исполнилось шесть лет, и она очень хотела собаку.

- На море ездили мой муж, дочка, мама и племянница. Поселились мы в Приморско-Ахтарске в отеле «Вавилон», на пересечении улиц Горшкова и Набережной. 31 августа, когда уходили на море, Боня – так зовут щенка, - спала. Мы не стали ее тревожить, закрыли дверь и ушли. А когда вернулись, - было где-то шесть вечера, - собаки в номере уже не было, - рассказывает сайту "КП"-Кубань жительница Кореновска Елена Демина. – Муж вызвал администратора и полицию. Администратор начал искать собаку в унитазе, на шкафу. Собаку не нашли.

Как рассказывает Елена, она попросила у владельцев отеля поднять записи с камер видеонаблюдения, чтобы выяснить, кто унес любимую собаку их дочки. Оказалось, что камеры в гостинице не работают с мая.

Боню украли 31 августа. Фото: Елена Демина

- Мы осмотрели место происшествия, даже привлекали к поискам кинологов с собаками, но пропавшего пса еще не нашли. Ущерб составил около 20 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в полиции Приморско-Ахтарска. - По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 («Кража, то есть тайное хищение чужого имущества»).

- Когда мы начали искать на улице Боню, кто-то рассказал, что видел на пляже пожилую женщину с коляской, вроде как она ходила с щенком и искала его хозяев, - говорит Елена Демина. – Но найти ее мы не смогли. Дочка уже неделю плачет, просит нас найти своего любимого щенка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/730275" frameborder="0"></iframe> Боню ищет полиция и семья, в которой собачка жила.

Если кто видел щенка, позвоните по этому номеру - 8-918-436-17-82. Семья готова выплатить вознаграждение тому, кто найдет Боню.