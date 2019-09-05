2019-09-05T15:15:08+03:00
Общество

Помогите найти, дочка плачет уже неделю: семья ищет щенка йоркширского терьера, которого украли из номера в отеле на побережье

Собаку родители подарили дочке на шестилетие
Ольга СУХОВА@kp_kuban
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Боня пропала. Если кто нашел йоркширского терьера в Приморско-Ахтарске, верните семьеБоня пропала. Если кто нашел йоркширского терьера в Приморско-Ахтарске, верните семье
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Семья Деминых из Кореновска поехали в Приморско-Ахтарск отдыхать на Азовское море. Взяли с собой и двухмесячного йоркширского терьера. Щенка родители подарили своей дочери на день рождения - девочке в августе исполнилось шесть лет, и она очень хотела собаку.

- На море ездили мой муж, дочка, мама и племянница. Поселились мы в Приморско-Ахтарске в отеле «Вавилон», на пересечении улиц Горшкова и Набережной. 31 августа, когда уходили на море, Боня – так зовут щенка, - спала. Мы не стали ее тревожить, закрыли дверь и ушли. А когда вернулись, - было где-то шесть вечера, - собаки в номере уже не было, - рассказывает сайту "КП"-Кубань жительница Кореновска Елена Демина. – Муж вызвал администратора и полицию. Администратор начал искать собаку в унитазе, на шкафу. Собаку не нашли.

Как рассказывает Елена, она попросила у владельцев отеля поднять записи с камер видеонаблюдения, чтобы выяснить, кто унес любимую собаку их дочки. Оказалось, что камеры в гостинице не работают с мая.

Боню украли 31 августа. Фото: Елена Демина

Боню украли 31 августа. Фото: Елена Демина

- Мы осмотрели место происшествия, даже привлекали к поискам кинологов с собаками, но пропавшего пса еще не нашли. Ущерб составил около 20 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в полиции Приморско-Ахтарска. - По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 («Кража, то есть тайное хищение чужого имущества»).

- Когда мы начали искать на улице Боню, кто-то рассказал, что видел на пляже пожилую женщину с коляской, вроде как она ходила с щенком и искала его хозяев, - говорит Елена Демина. – Но найти ее мы не смогли. Дочка уже неделю плачет, просит нас найти своего любимого щенка.

Боню ищет полиция и семья, в которой собачка жила.

Если кто видел щенка, позвоните по этому номеру - 8-918-436-17-82. Семья готова выплатить вознаграждение тому, кто найдет Боню.

Боня. Фото: Елена Демина

Боня. Фото: Елена Демина

ИСТОЧНИК KP.RU

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