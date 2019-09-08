Ни забора, ни денег: на Кубани под видом строительной компании мошенники развели семью на кредит

- За 30 лет решили поменять забор, взяли кредит, а нас просто обвели вокруг пальца, - жалуется жительница Тихорецкого района Татьяна.

Татьяна и Павел Жердевы долгое время решались поменять свой старый металлический забор, на новый – кирпичный. А тут как раз повод появился. В почтовом ящике вместе с газетой они нашли рекламный купон – предъявителю обещалась скидка 5000 рублей на строительные услуги.

- В рамках поддержки антикризисной программы Правительства РФ, для жителей вашего района с 1 октября по 1 ноября опытные специалисты произведут установку или замену заборов, монтаж кровли в кратчайшие сроки по разумным ценам, сезонный скидки 20%, - написано на листовке в виде увеличенной пятитысячной купюры.

Павел позвонил по номеру, указанному в купоне, поговорил с менеджером. Тот пообещал адекватные цены и сроки, с заключением договора на дому. Действительно, приехали на следующий день, хоть был и выходной, все померили, посчитали и даже помогли договориться с банком о кредите. Обещали привезти строительный материал на объект уже в понедельник. Два дня были на связи, а когда банк перевел деньги на расчетный счет, указанный в договоре, - пропали.

- Банк нам одобрил 60 тысяч рублей. Хотя аванс хотели внести меньше. Нам так запудрили голову этими скидками, что в погони за выгодой мы просто остались у разбитого корыта – без забора и без денег, - расстроено отмечает Татьяна.

После двухмесячного ожидания Жердевы пошли с заявлением в полицию. Но там в возбуждении уголовного дела отказали.

- Горе-предпринимателя даже не вызвали на опрос. Нам сказали, что только позвонили ему. Он ответил, что не собирался никого кидать, просто строительные материалы ещё не заказаны, а к установке забора приступят в ближайшее время. Поэтому и отказали в возбуждении дела. Так вот этот человек, спустя два месяца после своих заявлений, вообще номер сменил. Теперь ни мы, ни полицейские дозвониться до него не можем, - вздыхая, добавила Татьяна.

Пострадавшая сторона продолжает нести убытки. Помимо кредита, ездят по судам в разные районы края, отстаивая свои права.

- Жердевы сначала обратились в суд с иском прав потребителя, но на заседании выяснилось, что фактически от имени индивидуального предпринимателя договор подписан неизвестным лицом и сведений о том, что он кому-либо поручал подписывать данный договор, не имеется. Так как бизнесмен получил деньги на свой расчетный счет, пришлось менять исковые требования и обращаться с иском о взыскании неосновательного обогащения, который сейчас находится в производстве суда, - прокомментировала «Комсомольской правде» - Кубань» адвокат Ирина Николаева.

Семья Жердевых уже год борется в судах за свои права, но пока безрезультатно. Сейчас они хотят обжаловать отказ полиции в прокуратуре. А пока в надежде на то, что им все-таки установят новый забор, продолжают платить проценты по кредиту.

А в суде, наверно для успокоения, что они не одни, кто-то из сотрудников Краснодарской коллегии адвокатов проговорился – именно с этим мошенником по Краснодарскому краю судятся десятки пострадавших, причиненный ущерб около пяти миллионов рублей. Не исключено, что аферист со своими помощниками и сейчас продолжают обманывать людей.

Как не стать жертвой аферистов

Чаще всего жертвами мошенников становятся те, кто доверяет посторонним людям и не проявляет бдительность. Но бывает, что злоумышленники обманывают даже самых осторожных и недоверчивых людей. Поэтому адвокат Ирина Шевелева рассказала пять простых правил, которые помогут вам не попасть на уловки мошенников.