2019-09-08T12:54:17+03:00
Общество

"Все "Приоры" занижают, а я завысил": краснодарец сварил на свою машину колеса в разы больше, чем у комбайна

На автомобиле стоят семьдесят вторые диски
Ольга СУХОВА@kp_kuban
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Завышенная "Приора".Завышенная "Приора".
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- Все свои "Приоры" занижают, а я решил завысить, - улыбается 27-летний Ваган Микаэлян из Краснодара.

Владелец автосервиса в Краснодаре полтора месяца собирал новые колеса для своей "ласточки". И вот представил ее в центре города.

Машину с ну очень огромными колесами привезли на манипуляторе к Драмтеатру Краснодара, где Ваган и показал, что авто может ездить и в таком необычном виде - с колесами, размером 72.

Краснодарец поставил на "Приору" диски 72 размера.

Правда, двери "Приоры" с такими "шинами" не открываются, и водителю пришлось садиться в салон через открытое окно.

- На Драме показал, что машина может идти задним ходом и припарковаться, а вот уже проехаться на ней получилось по парковке одного из супермаркетов. Все-таки пока не решаюсь на такой "Приоре" проехаться по городу, - рассказал сайту "КП"-Кубань" Ваган.

К парковке торгового центра автослесарь привез свою завышенную "Приору" тоже на специальном погрузчике.

Пилот садится в свою завышенную "Приору".

- Собирал колеса полтора месяца, эскизы сделал сам, а уже сварщики сделали то, что я хотел, - продолжает краснодарец. - Вообще, это можно все было сделать и быстрее, но у меня семья, я больше времени ей уделяю. Машину испытали, так что первый проезд показал, что на таких колесах можно смело ездить и по городу. Только вот гаишники удивятся!

Сейчас завышенная "Приора" стоит перед автосервисом, в котором работает Ваган, и посмотреть на нее могут все желающие.

"Приора" с огромными колесами едет по городу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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