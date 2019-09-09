Солист Молодежной программы Большого театра рассказал, какой путь преодолел от кубанской станицы до Москвы

30-летний Дмитрий Чеблыков – солист Молодежной оперной программы Большого театра. Обладатель роскошного баритона. Его путь к сцене был тернист. И начинался в глубокой провинции. Дима вырос в кубанской станице Архангельской Тихорецкого района. И своих станичных корней совсем не стесняется.

- Я всем говорю, что со станицы. Да-да, так и говорю – «со станицы», - улыбается Дмитрий. - Когда спрашиваю, знаете, где находится Архангельская? Все вопросительно пожимают плечами. Следующий ориентир - это Тихорецк. Говорю, а знаете песню – напеваю: на Тихорецкую состав отправится, вагончик тронется, перрон останется… Все знают эту мелодию. Тогда я уже с гордостью говорю: так вот, Архангельская недалеко, в 30 километрах от Тихорецка.

Дима родился в Ташкенте. У него есть два старших брата - Николай и Макар. В Архангельскую семья Чеблыковых переехала в 90-е, когда в Узбекистане начались языковые проблемы. Диме тогда было всего два с половиной года. Потому тот период жизни он совсем не помнит и считает себя коренным кубанцем.

На сцене с первого класса

Наталья Николаевна Гордеева (при замужестве оставила девичью фамилию) и Владимир Фёдорович Чеблыков – родители Димы, оба музыканты. Мама окончила ташкентскую консерваторию, папа - музыкальное училище. Отец рано ушел из жизни, поэтому Дима воспитывался мамой и старшими братьями.

Дима со старшими братьями Макаром и Николаем

Наталья Николаевна после переезда устроилась в станичную музыкальную школу преподавателем по фортепиано. И сыновей всегда с детства старалась приучить к музыке. Но с искусством подружился только Дима. Коля и Макар выучили лишь музыкальную грамоту.

- Я, как и все нормальные дети, мечтал стать космонавтом или пожарным. О том, что буду петь, даже мыслей не было, - поделился с «КП»-Кубань» Дмитрий. – Музыкальная школа, как и спорт – были в моей жизни хобби. По крайней мере, мне так казалось.

А мама вспоминает, что замечала предпосылки.

- Дома Димочка пел часто, но это, наверно, было больше баловство. Свою первую песню он исполнил в детском садике на утреннике. Как сейчас помню, это была «Пчелочка златая», - рассказала Наталья Николаевна и добавила, что удивилась ритмичному исполнению.

Вторым серьезным выступлением для Димы стал школьный спектакль, в котором он солировал с арией кота.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="636" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/730826" frameborder="0"></iframe> Первая сценическая роль, сказка "Ворона и Канарейка..Видео из домашнего архива! другой источник

Дима окончил музыкальную школу по классу баяна, затем по классу домры, параллельно пел в хоре и занимался вокалом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/730845" frameborder="0"></iframe> Дмитрий Чеблыков играет на баяне в музыкальной школе станицы Архангельской.Видео из домашнего архива

Но в школе Дима подавал большие надежды… в спорте. Он занимался тяжелой атлетикой. Медалей и грамот за победы в соревнованиях не меньше, чем за первые места в музыкальных конкурсах, возможно, даже больше.

- Одно из знаковых мест, которое ассоциируется со станицей, это спортивная площадка в школьном дворе. В школьные годы мы с товарищами проводили там очень много времени: подтягивались, отжимались, крутились, - сейчас это у молодежи называется воркаутом, просто в мое время еще такого вида спорта не было, - делится Дима.

Старший брат смастерил самодельную штангу. Первый опыт в спорте

Когда нужно было выбирать, куда поступать после школы, Дима долго метался между спортивными и музыкальными профессиями. Взвесив все за и против в семейном кругу решили, что лучше вокал.

- Можно было продолжить учиться по классу баяна или домры. Но, к сожалению, у меня не было денег приобрести ему хороший инструмент. В музыкальной школе он играл на казенных. Поэтому выбрали направление по классу вокала, - поделилась мама Димы Наталья Николаевна Гордеева (В это время Наталья Николаевна уже занимала пост директора школы искусств Архангельского сельского поселения. За свою работу получила звание Заслуженный деятель искусств Кубани. Музыкальной школой она руководит по настоящее время).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="320" height="240" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/730847" frameborder="0"></iframe> Первый диплом об окончании музыкальной школы Дима получил по классу домры.Видео из домашнего архива

Сначала Дима прошел прослушивания в Ростовском училище искусств. Поступил на народное пение сразу на второй курс. На последнем курсе училища, когда исполнилось 18 лет, его взяли в Ростовский театр артистом хора. В нем Дима пел 2 года.

Поворот не туда

Несмотря на то, что Дима потихоньку стал зарабатывать в музыкальной сфере, всё равно до последнего сомневался, что это именно его стезя.

- Я мечтал попасть в правоохранительные структуры. Тут мне через знакомых предложили хорошую должность. Не думая, бросил всё – ушел из театра. Пошел на стажировку. Но ведомстве не проработал даже недели – понял, что всё-таки это не моё – атмосфера, суета, бумажная волокита – всё не то, - рассказывает Дмитрий.

Следующий этап – армия. Дима был уверен, что с его спортивной подготовкой, там может что-то получиться. Собрал все свои документы вместе с повесткой (до этого у него была отсрочка в связи с учебой), как добросовестный гражданин пошел в военкомат. Был распределен в военно-оркестровую службу Вооруженных Сил. Но и тут произошла заминка – не прошел медкомиссию – в армию не взяли по состоянию здоровья.

После двух неудачных попыток поменять профессию и года перерыва Дмитрий принял окончательное решение вернуться к музыке.

Выбор сделало желание стать самостоятельным

Что ни говори, на малой Родине мало шансов добиться успеха. Поэтому Дмитрий замахнулся на Москву. Прошел прослушивания в академии имени Гнесиных, поступил сразу на второй курс народного вокала. Заочно проучился там три года.

- Мне повезло, что в академии я попал к преподавателю академического вокала. Послушав меня, она посоветовала попробовать поступить в консерваторию. Благодаря этому наставнику я сделал еще один шаг вперед – поступил в Московскую консерваторию уже на академический вокал, - рассказал Дмитрий Чеблыков.

Выступление Дмитрия Чеблыкова на федеральном канале в программе "Романтика романса"

Параллельно Дима работал в народном Всесоюзном хоре радио и телевидения. Но премии на жилье в столице не хватало. А брать на жизнь у мамы Диме было стыдно.

- Мне уже было 25 лет. Мне совесть не позволяла просить деньги у мамы – я категорически отказывался от её помощи. И чтобы выжить в столице мне приходилось подрабатывать. В свободное время я работал грузчиком – таскал тяжелые коробки в магазинах, разгружал машины, подрабатывал разнорабочим в типографии, также прогуливался по улицам Москвы от дома к дому в качестве курьера. Но не считаю это чем-то особенным. Многие студенты так делают, это я говорю за парней, конечно, - отметил Дима.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="320" height="240" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/730853" frameborder="0"></iframe> "Три белых коня" в исполнении Димы Чеблыкова.Видео из домашнего архива

Пять лет учебы в Московской консерватории не прошли даром. Голос Дмитрия Чеблыкова оценили на вокальной ярмарке в Санкт-Петербурге. Дима прошел три конкурсных этапа и его порекомендовали в Молодежную программу Большого театра.

- Мне либо повезло и звезды сошлись, либо я был тогда в ударе, очень хорошо спел. Многие ребята пробуются в Большой по несколько раз, и не у всех удается туда попасть, - с ноткой гордого смущения рассказал Дима.

Молодежная программа – это такой своеобразный трамплин между вузом и театром. Контракт у Дмитрия заканчивается через год. После него он планирует остаться в Большом театре, а если не поступит такого предложения, пойдет в Новую оперу или театр Станиславского. Ну а может пригласят и в родной Краснодар.

Сейчас же он набирается опыта и получает удовольствие от своей работы. Недавно вернулся из Италии. Там он был на стажировке в городе Пезаро, Родине известного оперного композитора Россини. А в ближайшее время с Молодежной программой отправится в сочинский образовательный центр Сириус.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/730848" frameborder="0"></iframe> Дмитрий Чеблыков поет на балконе Дома Россини в Пезаро.

- Музыка – это не просто искусство, она развивает духовно. Не передать словами, какое получаешь удовлетворение от сцены, полного зала, а особенно от обратной реакции зрителя, - делится эмоциями солист Молодежной программы Большого театра.

Дмитрий отметил, что за музыкальное развитие благодарен всему педагогическому коллективу Большого театра.

- У нас очень сильные преподаватели. Особенно я признателен Дмитрию Юрьевичу Вдовину. Он профессионал своего дела, хороший вокальный педагог и просто хороший человек. Для меня Дмитрий Юрьевич наставник не только в музыке, но и в жизни, - подчеркнул Чеблыков.

Благотворительные концерты

Для жителей своей малой Родины Дима периодически проводит бесплатные концерты. Благотворительные деньги директор школы искусств, и по совместительству мама Димы, тратит на нужды учреждения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/730850" frameborder="0"></iframe> Дима на юбилее школы искусств в родной Архангельской.

- Заработать на Рождественских встречах получается очень мало, но мы и этому рады. Один раз мы купили диктофон для школы за пять тысяч рублей. На другом концерте был приглашен тогдашний депутат ЗСК Николай Хворостина, он подарил баян. Вот так мы и станичникам праздник делаем и школе помогаем, пусть и немного, - рассказывает Гордеева.

После того, как Дмитрий стал работать в Большом театре, времени приезжать в Архангельскую совсем не стало. Но в своем плотном графике он надеется, что получится сделать окошко и порадовать станичников новыми концертами и песнями.

Награды и достижения

2015 г. – награжден Почетной грамотой Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям за большой вклад в развитие отечественной культуры и 70-летием со дня основания Академического хора русской песни (эта награда позволила Дмитрию в 28 лет получить удостоверение Ветеран труда)

Удостоверение Ветерана труда

2015 г. — победитель II Всероссийского конкурса им. Наталии Шпиллер «Шедевры русской музыки» (I премия, Москва) и IX Международного конкурса вокалистов имени А.П. Иванова (I премия, Тверь).

2016 г. — лауреат VII Всероссийского конкурса молодых вокалистов им. Н.А. Обуховой (II премия, Липецк).

Принимал участие в постановках оперной студии консерватории: «Евгений Онегин» П. Чайковского, «Травиата» Дж. Верди, «Богема» и «Джанни Скикки» Дж. Пуччини. Исполнил партию Доктора в мировой премьере оперы «Король шахмат» А. Чайковского (дирижер Вячеслав Валеев).

Почетная грамота

В 2016 г. участвовал в концертном исполнении оперы «Война и мир» С. Прокофьева с Государственной академической симфонической капеллой России под управлением Валерия Полянского (партия Денисова) и концертном исполнении оперы «Ариадна на Наксосе» Р. Штрауса с Государственным академическим симфоническим оркестром России им. Е.Ф. Светланова под управлением Владимира Юровского (партия Лакея).

В 2017 г. принят в Молодежную оперную программу Большого театра.