"Стереопикник" в Краснодаре собрал больше 10 тыс человек
В первые выходные осени в Краснодаре уже стало традицией проводить фестиваль еды и музыки "Стереопикник". Уже пятый год подряд он проходит в парке им. 30-летия Победы.
Фестиваль музыки и еды "Стереопикник"Фото: Александр РАЙКО
Здесь не только можно вкусно поесть, но и послушать музыку, а также купить изделия мастеров декоративно-прикладного творчества и многое другое.
Для ребятни провели мастер-классыФото: Александр РАЙКО
Побывал на празднике и глава Краснодара. Евгений Первышов пришел на "Стереопикник" с дочкой Полиной.
- Рад, что городские фестивали развиваются, делают свои программы насыщеннее и привлекают всё больше людей, - резюмировал глава Краснодара, когда обошел все площадки фестиваля. - Интересных событий в городе становится больше, а мы и дальше будем их с удовольствием поддерживать.
Было место и где полежатьФото: Александр РАЙКО
"Стереопикник" длился два дня и на фествиале работало шесть зон: главная сцена,арт-базар, стереолекторий,фуд-корт, а также места с мастер-классами и участки по экологии.
Нашли посетители фестиваля и развлечения по душеФото: Александр РАЙКО
На главной сцене с самого утра и до вечера пели и танцевали артисты. Выступила и известная нынче группа "Крем сода", а также Юля Чичерина.
На сцене выступали популярные современные исполнителиФото: Александр РАЙКО
И пока одни наслаждались музыкой, другие могли насладиться едой. 17 ресторанов города представили свои блюда на фестивале.Была еда и для веганов, а также для тех, кто следит за фигурой.
Девушка с яблокомФото: Александр РАЙКО
Работал и пункт сдачи опасных отходов. То есть отработанные батарейки и старые градусники тут можно было сдать.
Мыльные пузыри для детворыФото: Александр РАЙКО
Ну и послушать умных людей. В лектории прошли лекции главного архитектора Краснодара Натальи Машталир, преподавателя и теолога Алексея Верзунова, блогера Наташи Мишиной и многих других.
Всех гостей фестиваля надежно охраняли пожарные и полицияФото: Александр РАЙКО
Всего фестиваль еды и музыки посетили больше 10 тысяч человек.
Было и такое развлечениеФото: Александр РАЙКО
На сцене - группа SunSayФото: Александр РАЙКО
SunSayФото: Александр РАЙКО
"Стереопикник"Фото: Александр РАЙКО
ИСТОЧНИК KP.RU