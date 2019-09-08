2019-09-08T21:57:47+03:00
Общество

"Стереопикник" в Краснодаре собрал больше 10 тыс человек

Фестиваль еды и музыки прошел в парке им. 30-летия Победы
Варвара ДЫМ
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В Краснодаре прошел "Стереопикник"В Краснодаре прошел "Стереопикник"Фото: Александр РАЙКО

В первые выходные осени в Краснодаре уже стало традицией проводить фестиваль еды и музыки "Стереопикник". Уже пятый год подряд он проходит в парке им. 30-летия Победы.

Фестиваль музыки и еды "Стереопикник" Фото: Александр РАЙКО

Фестиваль музыки и еды "Стереопикник"Фото: Александр РАЙКО

Здесь не только можно вкусно поесть, но и послушать музыку, а также купить изделия мастеров декоративно-прикладного творчества и многое другое.

Для ребятни провели мастер-классы Фото: Александр РАЙКО

Для ребятни провели мастер-классыФото: Александр РАЙКО

Побывал на празднике и глава Краснодара. Евгений Первышов пришел на "Стереопикник" с дочкой Полиной.

- Рад, что городские фестивали развиваются, делают свои программы насыщеннее и привлекают всё больше людей, - резюмировал глава Краснодара, когда обошел все площадки фестиваля. - Интересных событий в городе становится больше, а мы и дальше будем их с удовольствием поддерживать.

Было место и где полежать Фото: Александр РАЙКО

Было место и где полежатьФото: Александр РАЙКО

"Стереопикник" длился два дня и на фествиале работало шесть зон: главная сцена,арт-базар, стереолекторий,фуд-корт, а также места с мастер-классами и участки по экологии.

Нашли посетители фестиваля и развлечения по душе Фото: Александр РАЙКО

Нашли посетители фестиваля и развлечения по душеФото: Александр РАЙКО

На главной сцене с самого утра и до вечера пели и танцевали артисты. Выступила и известная нынче группа "Крем сода", а также Юля Чичерина.

На сцене выступали популярные современные исполнители Фото: Александр РАЙКО

На сцене выступали популярные современные исполнителиФото: Александр РАЙКО

И пока одни наслаждались музыкой, другие могли насладиться едой. 17 ресторанов города представили свои блюда на фестивале.Была еда и для веганов, а также для тех, кто следит за фигурой.

Девушка с яблоком Фото: Александр РАЙКО

Девушка с яблокомФото: Александр РАЙКО

Работал и пункт сдачи опасных отходов. То есть отработанные батарейки и старые градусники тут можно было сдать.

Мыльные пузыри для детворы Фото: Александр РАЙКО

Мыльные пузыри для детворыФото: Александр РАЙКО

Ну и послушать умных людей. В лектории прошли лекции главного архитектора Краснодара Натальи Машталир, преподавателя и теолога Алексея Верзунова, блогера Наташи Мишиной и многих других.

Всех гостей фестиваля надежно охраняли пожарные и полиция Фото: Александр РАЙКО

Всех гостей фестиваля надежно охраняли пожарные и полицияФото: Александр РАЙКО

Всего фестиваль еды и музыки посетили больше 10 тысяч человек.

Было и такое развлечение Фото: Александр РАЙКО

Было и такое развлечениеФото: Александр РАЙКО

На сцене - группа SunSay Фото: Александр РАЙКО

На сцене - группа SunSayФото: Александр РАЙКО

SunSay Фото: Александр РАЙКО

SunSayФото: Александр РАЙКО

"Стереопикник" Фото: Александр РАЙКО

"Стереопикник"Фото: Александр РАЙКО

ИСТОЧНИК KP.RU

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