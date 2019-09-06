Выборы 8 сентября 2019 на Кубани: где и за кого могут отдать голоса жители Краснодарского края

8 сентября 2019 года на Кубани будут выбирать депутатов в краевой парламент, а также слуг народа в районах региона.

- Кроме того, состоятся дополнительные выборы депутата ЗСК по Дальнему одномандатному избирательному округу № 15, - рассказали сайту «КП»-Кубань» в избиркоме Краснодарского края. – Сюда входят: Белоглинский, Новопокровский и Павловский районы. Таким образом, избиратели только указанных районов будут выбирать 8 сентября 2019 года депутата краевого парламента. Всего же в воскресенье в нашем крае пройдет более 500 избирательных кампаний.

В дополнительных выборах депутата Заксобрания края шестого созыва участвуют шесть человек. Вот они:

47-летний безработный Игорь Манаенко, у которого была судимость за мошенничество, но она погашена еще в 2012 году. Он выдвинут от КПРФ.

43-летний замдиректора по растениеводству сельхозпредприятия Тбилисского района Сергей Чвикалов. Выдвинут от «Единой России»

45-летний временно безработный Игорь Мартынов. Он еще является депутатом одного из сельский поселений Крыловского района. Выдвинут от ЛДПР.

39-летний временно неработающий Ахмед Бесленей. Выдвинут от «Справедливой России».

40-летний начальник железнодорожного вокзала Курганнинска Роман Булавинов. Он – самовыдвиженец.

40-летний временно неработающий Рустам Хакуз. Самовыдвиженец.

Так же 8 сентября 2019 года в Новороссийске выберут депутатов гордумы. В Анапе - городских слуг народа, а также в станице Благовещенской и Гостагаевской. В Геленджике пройдут повторные выборы депутатов по многомандатным избирательным округам № 4, № 17.

В остальных районах Краснодарского края выберут депутатов в местные советы и слуг народа от сельских округов.

А еще выберут новых глав станиц и поселков.

В Абинском районе будут выбирать главу Варнавинского, а также Ольгинского, Федоровского, Холмского, Ахтырского, Варнавинского, Мингрельского поселения.

В Апшеронском районе выберут главу Кабардинского, Кубанского, Нефтегорского, Нижегородского, Новополянского, Тверского сельских поселений.

В Белоглинском районе – главу Новопавловского сельского поселения.

В Белореченском районе - главу Великовечненского и Черниговского сельских поселений.

В Брюховецком районе - главу Большебейсугского,

Новоджерелиевского, Новосельского, Переясловского Свободненского сельских поселений.

В Выселковском районе выберут главу Бейсужекского, Бузиновского, Газырского, Ирклиевского, Крупского сельский поселений.

В Гулькевичском районе – главу Красносельского городского поселения, сельского поселения Союз Четырех Хуторов, а также Скобелевского сельского поселения

В Динском районе будут выбирать главу Васюринского,

Красносельского, Мичуринского, Новотитаровского, Первореченского, Южно-Кубанского сельский поселений.

В Ейском районе - глав Должанского, Копанского, Трудового сельский поселений.

В Кавказском районе - главу Кавказского и Мирского сельского поселения. А также пройдут досрочные выборы главы Привольного сельского поселения.

В Калининскомй районе - главу Гришковского и Джумайловского сельского поселения.

В Каневском районе - главу Новоминского, Привольненского, Придорожного и Челбасского сельского поселения.

В Кореновском районе – главу Бураковского, Дядьковского, Журавского, Новоберезанского, Платнировского, Раздольненского сельских поселений.

В Красноармейском районе выберут главу Ивановского, Протичкинского и Трудобеликовского сельских поселений.

В Крыловском районе – главу Новопашковского и Новосергиевского сельских поселений.

В Крымском районе - главу Адагумского и Троицкого сельских поселений.

В Курганинском районе – главу Константиновского, Михайловского и Октябрьского сельских поселений.

В Кущевском районе главу Ильинского, Кисляковского, Краснополянского, Красносельского, Новомихайловского, Первомайского, Полтавченского, Раздольненского, Среднечубуркского, Шкуринского сельских поселений.

В Лабинском районе - главу Ахметовского, Вознесенского, Каладжинского, Упорненского сельских поселений. А также пройдут досрочные выборы главы Сладковского поселения.

В Ленинградском районе - главу Белохуторского, Западного, Коржовского, Крыловского, Куликовского, Образцового, Первомайского, Уманского сельских поселений.

В Мостовском районе – главу Андрюковского, Баговского, Беноковского, Бесленеевского, Костромского, Краснокутского, Махошевского, Переправненского, Унароковского, Шедокского сельских поселений.

В Новокубанском районе – главу Ляпинского, Новосельского, Прочноокопского сельских поселений.

В Новопокровском районе - главу Покровского сельского поселения.

В Отрадненском районе – главу Малотенгинского, Подгорненского, Попутненского, Удобненского, Бесстрашненского, Красногвардейского, Надежненского сельских поселений.

В Павловском районе – главу Новопластуновского сельского поселения.

В Приморско-Ахтарском районе – главу Бриньковского, Ольгинского, Степного сельских поселений.

В Северском районе - главу Азовского и Афипского городских поселений.

В Славянскм районе – главу Кировского, Прибрежного, Черноерковского сельских поселений.

В Староминском районе – главу Куйбышевского и Рассветовского сельских поселений.

В Темрюкском районе – главу Вышестеблиевского, Запорожского, Краснострельского, Сенного, Старотитаровского сельских поселений.

В Тимашевском районе – главу Дербентского, Медведовского, Поселкового сельских поселений, а также поселка Кубанец.

В Тихорецком районе – главу Еремизино-Борисовского, Отрадненского, Парковского, Терновского сельских поселений.

В Туапсинском районе – главу Джубгского, Небугского, Октябрьского, сельских поселений.

В Успенском районе – главу Коноковского, Кургоковского и Трехсельского сельских поселений.

В Усть-Лабинском районе – главу Братского, Восточного, Некрасовского, Новолабинского, Суворовского, Тенгинского сельских поселений.

В Щербиновском районе – главу Глафировского, Николаевского, Шабельского, Щербиновского сельских поселений.