2019-09-06T16:49:44+03:00
Общество

Турист из Калининграда отсудил 30 тысяч рублей у «Центра винного туризма «Абрау-Дюрсо» за порванные джинсы

Мужчина упал на скользком полу во время экскурсии
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: Центр туризма "Абрау-Дюрсо"ФОТО: Центр туризма "Абрау-Дюрсо"
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Пострадавший приехал на отдых вместе с супругой из Калининграда в Абрау-Дюрсо. 21 июля 2018 года мужчина купил билеты на экскурсию. Когда вошел в «Галерею Света», поскользнулся и упал возле стойки администратора. Да так, что порвал джинсы и сильно ушиб ногу. Затем обратился к медикам, зафиксировал травмы и пошел в суд, который постановил «Центру винного туризма «Абрау-Дюрсо» выплатить пострадавшему 30 тысяч рублей.

- Мужчина обратился в суд, чтобы компенсировать моральный вред, - сообщили в пресс-службе Калининградского областного суда. – До падения он не увидел в помещении указателей или табличек, что пол скользкий. Из-за сильного ушиба ноги он просидел часть отпуска в отеле. Поэтому мужчина обратился с претензией к организатору экскурсии, но те не согласились компенсировать моральный и физический вред. Мол, турист не соблюдал правила поведения во время экскурсии: не надел удобную обувь. Когда мужчина вернулся из отпуска, обратился в суд.

Служители Фемиды изучили дело. По статье 1064 и 151 гражданского кодекса, моральный вред личности и имуществу подлежат компенсации. Суд установил, что мужчина получил травму, а ответчик не предоставил доказательств, что пол в здании соответствует нормам безопасности.

- Ответчик прислал в суд только фотографию пола, без характеристик и документов, - объяснили в пресс-службе Калининградского областного суда. – Еще судья обратил внимание, что понятие «удобная обувь» расплывчатое, оценочное и субъективное. Мужчина был обут в резиновые шлепанцы на плоской подошве. Так обычно обуваются туристы летом. Поэтому решение служитель Фемиды принял в пользу пострадавшего туриста.

Центральный районный суд Калининграда решил взыскать с ООО «Центр винного туризма «Абрау-Дюрсо»: компенсацию морального вреда 15 000 рублей, штраф 7 500 рублей, судебные расходы по оплате услуг представителя 7 000 рублей, а всего 29 500 рублей. Это решение обжаловал ответчик в Калининградском областном суде, но тот апелляцию отклонил. 14 августа 2019 года пострадавшему выдали документы с исполнительским листом к судебным приставам.

В «Центре винного туризма «Абрау-Дюрсо» корреспонденту «КП»-Кубань» рассказали, что не согласны с решением суда, но обжаловать его еще раз не будут. Деньги пострадавшему пока не перечислили.

– У нас там не было мокрого пола, уборщица всегда выставляет предупреждающую табличку, что скользко. За все время работы и проведения экскурсий у нас такое случается впервые. С решением суда не согласны, но обжаловать снова решение не планируем. Деньги пострадавшему не выплачивали, ждем, когда придут официальные документы из суда, - сообщила «КП»-Кубань» Виктория Силакова, PR-менеджер Центра туризма «Абрау-Дюрсо».

ИСТОЧНИК KP.RU

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