В Новороссийске частник засыпал половину пруда для строительства

Жители села Глебовское, пригорода Новороссийска, возмутились, что кто-то засыпал половину пруда, где любили собираться рыбаки. Кто-то подвез несколько грузовиков, которые разгрузили в водоем тонны пыльных валунов. Местные журналисты поинтересовались у рыбаков, кто мог это сделать. Те ответили, мол, землю купил частник.

- Этот водоем сделали в 60-е годы, чтобы черпать воду для орошения земель и приготовления яда для вредителей на виноградниках – медный купорос и известь, - рассказывает глава Глебовского сельского поселения Елена Кучера. – Был совхоз «Новороссийский», который высыпал химикаты в пруд, потом сюда подъезжали машины, набирали вещество и ехали на плантации. Я была маленькой и помню, как вода была зелено-коричневого цвета. Потом в 91 году совхоз закрылся, а водоемом никто не пользовался. В кадастровой карте этот участок не числится как водоем, по статусу это обычная земля.

Власти выяснили, что участок выкупил частник, который не хочет засыпать пруд полностью. Наоборот, в планах у него даже благоустройство земли вокруг водоема.

- Мужчина сказал, что засыпал половину пруда, чтобы подготовить место для стройки, - продолжает Елена Кучера. – Что конкретно будет строить, не объяснил. Это его частная собственность. Остальную часть пруда он благоустроит и очистит от мусора. Водоем не закроет для доступа и не огородит забором. На самом деле прохожие любят кинуть в воду мусор, мы постоянно и в воде и вокруг пруда собираем отходы. Даже хотели лавочки поставить, но эти места облюбовали алкоголики, которые не убирают за собой мусор. Еще в планах у частника откачать всю воду из пруда и провести туда ливнёвку.

А вот экологи смотрят на засыпку пруда с опаской, ведь это лишает жителей поселка прохлады в летний зной.

- На самом деле здесь никакую химию никогда не готовили, отсюда только брали воду для приготовления раствора в цистернах, - объясняет эколог и биолог Вениамин Голубитченко. – Засыпка любого даже небольшого водоема это плохо. Мы ведь себя сами лишаем холодка в жару. Вокруг стоят деревья, которые дают тень. Этот водоем питается родниками, благодаря этому тут размножаются птицы, ежи, насекомые и лягушки. Его почему-то продал совхоз «Абрау-Дюрсо», ведь кто-то, скорее всего, сменил назначение земли с «сельхозназначения», на «землю поселений».

ФОТО: Скриншот публичной кадастровой карты Новороссийска

На публичной кадастровой карте указано, что у участка стоит статус - «Земли сельскохозяйственного назначения». Частник купил только половину пруда площадью 2 461 квадратных метров. Стоимость такой земли копейки - 21 954 рубля. Вторая часть водоема стоит 29 тысяч рублей, и это цена 3 261 квадратных метров.