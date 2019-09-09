«До года есть шанс встать на ноги!»: в Новороссийске 6-месячный мальчик борется со страшным заболеванием

- У меня ДЦП, но я верю: это не приговор! – так написано в профиле одного из самых маленьких блогеров в Instagram.

Страничка 6-месячного Вани Устименко появилась в конце августа. Ее ведет мама мальчика Наталья. О страшном заболевании она рассказывает от лица сына, надеясь на помощь неравнодушных, а также на то, что сможет поддержать других деток.

Ванечка в семье - третий ребенок.

- Я родился третьим в семье. Мой старший братик, 7-летний Миша - особенный, он страдает аутизмом и эпилепсией. Есть у меня еще сестричка Маша, она родилась два года назад, - пишет от лица Вани его мама. - Родители решились на третьего ребенка, чтобы в будущем мы могли помогать заботиться друг о друге.

Наталья вместе с детьми. Фото: instagram.com/ivan_ystim

Беременность Натальи Устименко шла хорошо, без патологий. Но на середине срока маленький Миша попал в больницу после приступа эпилепсии. Из-за этого впал в кому.

- Мама сильно перенервничала и заболела. По симптомам это было похоже на простуду, но на деле оказалось цитомегаловирусной инфекцией. Это вирус, который поражает мозг и нервную систему малышей в утробе, - продолжает Ваня. - Увы, никто не обратил на это внимание...

Роды Натальи были тяжелыми. Кроха пошел ручкой вперед и застрял, в результате чего родился синим из-за гипоксии. О том, что с новорожденным Ваней что-то не так, женщина заметила буквально после выписки.

- Было видно, что у малыша ручки и ножки находятся в сильном тонусу. Я даже кормить его нормально не могла, он постоянно выгибался. А когда я пыталась положить его на живот, он начинал вытягиваться в форме «лодочки», - говорит «КП» - Кубань» Наталья. - Я тут же забила тревогу, мы стали сдавать анализы, советоваться с врачами. Но все говорили мне: «Что вы на своего ребенка наговариваете? Нормальный он у вас! Зря паникуете!» Уже позже краевые медики обнаружили у Вани спастический тетрапарез (одна из разновидностей ДЦП, вызывающая нарушение работоспособности всех конечностей - Авт.). Проще говоря, кроха не может управлять своими руками и ногами. Детский церебральный паралич у него подозревают, но официально до года такой диагноз не ставят. Хотя именно сейчас есть шанс помочь Ване!

Как говорят специалисты, чем раньше начать курсы реабилитации, тем больше шансов, что мальчик сможет научиться ходить сам, а значит инвалидное кресло ему может не понадобиться.

Чтобы спасти малыша от инвалидного кресла, нужны постоянные тренировки. Фото: instagram.com/ivan_ystim

- Сейчас мы занимаемся в краевом детском реабилитационном центре «Солнышко». День Ванечки расписан по минутам: прием у остеопата, массаж, бассейн, лечебная физкультура, расслабляющая гидротерапия, парафиновое обертывание, - продолжает Наталья.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/730943" frameborder="0"></iframe> На видео специалист из Чехии обучает Наталью приемам терапии-войта Видео: instagram.com/ivan_ystim.

Так, шаг, за шагом, 6-месячный Ванечка через слезы и крики восстанавливает тонус своих мышц. Регулярные восьмичасовые тренировки не для медалей, а просто чтобы научиться сидеть и держать голову.

К счастью, уже сейчас видны результаты реабилитации, а это значит занятия нужно продолжать и дальше.

Сквозь слезы и крики Ваня восстанавливает тонус своих мышц. Фото: instagram.com/ivan_ystim

НУЖНА ПОМОЩЬ!

- Каждый месяц на различные процедуры требуются огромные деньги. Например, мы узнали, что войта-терапия (физиотерапевтический метод лечения младенцев - Авт.) и терапия рук в Краснодаре обойдется в 40 200 рублей, а программа реабилитации в Санкт-Петербурге - в 121 388 рублей. Именно поэтому мы открыли сбор и благодарны за любую помощь, - говорит Наталья Устименко.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/730945" frameborder="0"></iframe> Водные процедуры Вани Видео: instagram.com/ivan_ystim.

Кстати, помощь неравнодушных уже помогла семье приобрести необходимый для лечения шлем.

- Недавно я сходил в гости к травматологу-ортопеду. Он поставил мне еще один диагноз - деформация костей черепа. Из-за того, что я все время лежу и не могу двигаться сам, мой череп стал плоским- пишет мама от лица Ванечки. - Теперь ему придется возвращать форму с помощью специального шлема: его делают на заказ под мои размеры, и носить его надо три месяца с перерывом только на купание. Приобрести его родителям удалось благодаря вам, спасибо!

Банковские реквизиты:

Счет № 5469 3001 7549 8135 (Сбербанк)

Получатель Наталья Александровна Устименко