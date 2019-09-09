Пять шагов оформления ипотеки или как жить с комфортом

Покупка квартиры в ипотеку - дело ответственное, особенно, когда жилье покупает семья. Здесь важны сразу несколько параметров.

Тут важна и площадь жилья (с прицелом на ближайшие 7-10 лет). И район. Если говорить про Краснодар, то стоит оценить качество возводимых домов, количество парковочных мест во дворе, прилегающую к ЖК территорию, чтобы она была благоустроена.

В последние годы на первые места важности вышла социальная инфраструктура. Сейчас каждый застройщик хвалится наличием школ, поликлиник и детских садов в близости своего ЖК. Это важный параметр. Не поленитесь, сходите на разведку, чтобы, например, ваш ребенок потом не учился в первом «Ч», где 40 детей в классе.

Только после этого переходите к следующему этапу.

ПРО ДЕНЬГИ

Ипотека в последние годы стала спасательным кругом для многих семей. Все-таки иметь свой уголок без тещи, без свекрови очень приятно и важно.

Однако ипотека, которая является большим кредитом под залог недвижимости, штука серьезная. И решаться на этот шаг нужно головой, а не эмоциональным порывом.

Мы подготовили для вас несколько полезных советов, которые помогут правильно оформить займ на покупку недвижимости, найти одни из самых выгодных процентных ставок и условия кредитования.

Шаг 1: Посчитать деньги

Это очень важный этап, ведь, во-первых, деньги потребуются на первоначальный взнос, во-вторых, нужно соотнести свои доходы с суммами ежемесячных платежей, коих будет достаточно много.

Помните, что здесь хорошее подспорье окажет материнский капитал. Он может выступить и в роли первоначального взноса, и в качестве дальнейшей оплаты. Ведь на сегодняшний день средняя сумма займа в краснодарских банках составляет 1,9 миллиона рублей Помните, что не стоит брать деньги в долг, если сумма выплат боле 40% вашего месячного дохода.

Кстати, в Краснодарском крае средний срок, на который оформляется ипотека, составляет 15 лет. При этом многие гасят этот кредит за семь.

Шаг 2: Где брать

Здесь вам предстоит искать не только самые низкие процентные ставки, но и смотреть на скрытые платежи. Например, процент может быть ниже, но обязательно нужно будет что-нибудь застраховать, или оформить кредитную карту банка с условием обязательных платежей по ней. Смысл здесь таков, что банки хоть и борются за деньги клиентов, выгоду свою упускать не хотят. Поэтому, чтобы разобраться в процентах и платежах, полезно прибегнуть в помощи.

В офисе компании «Ваш Финансовый помощник» вам предложат привлекательные программы, которые разработало для заемщиков АО «ДОМ.РФ». Например, никаких надбавок по процентам, если вы решили показать свою платежеспособность справкой по форме банка. Или же некоторые кредиторы предлагают одну-две программы, в то время как у них очень гибкие условия. Плюс ко всему, заявку рассматривают за один день. А сами процентные ставки в числе самых низких – от 5,25% Все потому, что 100% акций «ДОМ.РФ» принадлежит государству в лице Росимущества.

Шаг 3: Собрать документы

Тут все достаточно просто. Нужен паспорт, справка о доходах, заверенная отделом кадров, копия трудовой книжки, документ о семейном положении.

Некоторые банки предлагают оформить ипотеку по одному или двум документам. Это возможно, только к итоговой ставке вам припишут 0,5%.

Помните, что если у вас в семье с 1 января 2018 года и до 31 декабря 2022 года родился второй, третий или последующий ребенок, то вы можете оформить льготную ставку по ипотеке. «Ваш Финансовый помощник» предлагает 5,25% вместо 9,8%, как в большинстве банков.

Шаг 4: Подписать договор

На оценку ваших документов банки всегда берут тайм-аут. Это очень волнительный период для заемщика. Чем он короче, тем лучше. Это показательно оперативности работы кредитной организации. (гиперссылка на дом рф)

Когда все будет решено в вашу пользу, наступает этап подписания документов. Здесь не стоит торопиться и ставить подписи моментально.

Следует внимательно ознакомиться с пунктами, где указаны данные о квартире или доме, его стоимость, сроки исполнения обязательств, размеры платежей и штрафов в случае просрочки. Обязательно проверьте, предусмотрены ли в нем какие-либо дополнительные платежи. Например, пошлина за оформление сделки в Росреестре, оплата услуг оценочных компаний, годовая комиссия.

Если вас все устраивает, то подписываете, оформляйте право собственности и начинайте обживаться. Это начало совершенно нового этапа.

Шаг 5: Оформите налоговый вычет

Эту возможность мало кто учитывает. Сумма налогового вычета может покрыть треть стоимости ремонта.

Дело в том, что налоговый вычет на покупку недвижимости рассчитывается из максимальной суммы в 2 000 000 рублей. Если вы купили квартиру за 1,8 млн., то вычет будут считать из этой суммы. А если сумма сделки равнялась 3 млн., то вычет посчитают от 2 млн. Вычет составляет 13%. То есть 260 тысяч рублей.

Если вы покупаете квартиру в ипотеку, то вычет захватывает еще и ваши проценты по кредиту. Государство готово сделать вычет еще из 1 млн. рублей.

Итого получается 390 тысяч рублей. Это отличное подспорье для семьи.

Вычет не сработает, если сделки по недвижимости заключаются между родственниками. Также в вычет не идет материнский капитал, на квартиры, которые построили за счет бюджетных средств.

АО «Банк ДОМ.РФ» Лицензия ЦБРФ №2312 от 19.02.2018 г.