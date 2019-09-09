В Краснодаре на территории детского сада на двух детей и воспитательницу упало дерево

- В краевой столице 9 сентября в 10:00 на территории детского сада 48, который находится улице Красная, 167, произошло ЧП. Во время прогулки на двух детей из ясельной группы и воспитательницу упало дерево, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Как уточнили в пресс-службе городской администрации, дерево упало из-за сильного ветра. В детский сад № 48 уже направлены спасатели, чтобы убрать упавшее дерево с территории детской площадки.

В результате происшествия пострадали двое детей, а также воспитательница. Женщине диагностировали перелом ноги. Двухлетнюю девочку успели привезти в отделение с открытой черепно-мозговой травмой, но спасти её не удалось не смотря на оказанную помощь она скончалась. Другой ребенок находится в больнице, где ему оказывают необходимую помощь.

- На место происшествия выехал прокурор Западного административного округа Краснодара. В ходе проверки будет дана оценка своевременности и полноте принятых детским садом и уполномоченными органами мер к обеспечению безопасного пребывания детей в организации, по контролю за техническим состоянием зданий, сооружений и прилагающей к ним территории, - добавили в ведомстве.

- По данному факту СО по Западному округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю организована доследственная проверка.Сотрудники ведомства установят обстоятельства произошедшего. Ход и результаты проверки поставлены на контроль исполняющим обязанности руководителя следственного управления по краю Андреем Масловым. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.