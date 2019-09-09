Мэром Сочи назначен Алексей Копайгородский

Временно исполняющим обязанности мэра Сочи назначен заместитель губернатора Кубани Алексей Копайгородский. Он также стал первым заместителем главы администрации курорта, перейдя с государственной службы на муниципальную.

- На минувшей неделе руководитель Городского собрания Виктор Филонов сообщил, что среди претендентов на мэрское кресло есть два человека, которых делегировал губернатор, - говорят источники в мэрии Сочи.

Также возможным мэром курорта называли заместителя главы городской администрации Григория Артамонова. Именно эти люди с большой долей вероятности станут главными кандидатами на пост.

Добавим, полномочия бывшего градоначальника Сочи Анатолия Пахомова истекли 8 сентября 2019 года. В данный момент он находится в отпуске.

Алексей Копайгородский родился 26 марта 1985 года в столице Кубани. Закончил школу с серебряной медалью, затем поступил в Краснодарское высшее военное училище имени Штеменко. Второе высшее образование он получил во Владимирском юридическом институте Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации. Третий диплом Копайгородский получил после окончания Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по программе «Государственное и муниципальное управление». В 2013 году Алексей Копайгородский защитил диссертацию кандидата педагогических наук.

С 1 января 2014 по сентябрь 2015 года занимал должность заместителя Начальника управления по работе с политическими партиями, общественными объединениями и межнациональным отношениям в Департаменте внутренней политики администрации края.

С 2015 по 2016 являлся заместителем Директора Департамента внутренней политики администрации региона. Также он курировал курировал развитие физкультуры и спорта в Краснодаре.

В сентябре 2017 года Алексея Копайгородского назначили заместителем главы администрации Краснодарского края.

Женат, воспитывает двоих детей.

Если верить декларации о доходах, то в 2018 году он заработал 1 586 411 рублей. В пользовании у Копайгородского находится дом 185 квадратов, а также два земельных участка 328 и 275 квадратов. И владеет автомобилем Ленд Ровер. А вот у его жены недвижимости побольше. Да и получает она почти на 14 миллионов больше мужа. Ее доход за 2018 год составил 14 755 273 рублей. Супруга Копайгородского владеет шестью земельными участками, двумя домами. Кроме того, ей принадлежит четыре нежилых здания, самое большое из которых – 962 квадрата. Зарегистрировано на супругу Копайгородского и два автомобиля - Хендай Санта ФЭ и БМВ Х5.

Кристина Копайгородская является дочкой владельцев нескольких краснодарских ресторанов. Ее отец владеет агентством элитной недвижимости