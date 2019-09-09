На Кубани депутат помогла мужу сбежать от погони ДПС

Настоящая киношная полицейская погоня произошла в Динском районе. Сотрудники ДПС остановили «Мерседес Бенц». 36-летний водитель Дмитрий М. вышел из машины (кстати, она оформлена не на него, а на товарища, который сидел на пассажирском кресле) и сказал, что его документы в салоне. Как только он вернулся в авто, тут же надавил на газ и рванул от патрульных. Началась погоня.

- Наряд ДПС запросил подкрепление, догоняли иномарку две патрульные машины, - сообщает источник «КП»-Кубань» в правоохранительных органах. – Во время преследования мужчина много раз нарушил правила, пытаясь скрыться: выезжал на встречку и не позволял его обогнать. Чудом не случилось ДТП! В итоге его все-таки остановили в 2 километрах от станицы Нововеличковской.

Когда сотрудники ДПС приблизились к машине, беглец перебрался на заднее пассажирское сиденье и закрылся в машине. Патрульные сначала пытались уговорить открыть дверь, но бесполезно. Только после угроз взломать дверь дело сдвинулось с мертвой точки. Мужчину-таки достали из салона. Инспекторы по внешним признакам поняли, что он пьян. При этом активно сопротивлялся при задержании. И потому на него надели наручники.

- Когда патрульные начали составлять протокол, задержанный пожаловаться на боль в кисти и попросил ослабить наручники, - продолжает источник. – В это же время к месту задержания на внедорожнике «Фольксваген Туарег» подъехала 34-летняя супруга беглеца. Мужчина попросил подойти к машине жены, чтобы попить воды, но вместо этого запрыгнул на водительское сиденье (жена предусмотрительно ловко освободила место за рулем) и снова сбежал. Началась вторая погоня.

По словам очевидцев, оковы вообще сняли с беглеца, поэтому тот умудрился сбежать от патрульных в машине супруги. Второй раз инспекторы задержать мужчину не смогли, на требования остановиться он не реагировал. Не останавливаясь, промчался по Нововеличковской и с разгону влетел в собственный двор. Кстати, ворота которого были по счастливому для него стечению обстоятельств открыты. Уже в доме Дмитрий М. забаррикадировался и дальше ворот полицейских не пустил. Не помогли и беседы их с его супругой. Известно, что жена задержанного - Елена М. Она депутат одной из крупных партий, работала учителем английского языка, а позже – директором школы.