В слете молодежи «ЛокоТех» участвуют более 100 работников и студентов-железнодорожников

В Сочи более ста перспективных студентов университетов путей сообщения стали участниками V юбилейного Слета молодежи группы компаний «ЛокоТех». Так, центральным событием первого дня стала встреча молодежных лидеров с топ-менеджерами ведущих отечественных компаний железнодорожного комплекса. В формате ток-шоу участники открыто обсудили ключевые вызовы, которые стоят сегодня перед отраслью, цифровые перспективы локомотивного комплекса и курс развития молодежной политики.

В приветственном слове заместитель генерального директора ОАО «РЖД» - начальник Дирекции тяги Олег Валинский подчеркнул, что, понимая общность задач, которые стоят перед отраслью, необходимо совместно работать над развитием и оптимизацией локомотивного комплекса. Совместные Слеты молодежи - и есть те продуктивные шаги, которые необходимы для реализации этой стратегии.

ЛокоТех Слет молодежи 2019. Фото: предоставлено Пресс-службой ООО «ЛокоТех»

На встрече гендиректор «ЛокоТех» Александр Маврин поделился с молодыми специалистами секретом успеха, порекомендовав не менять траекторию выбранного профессионального пути, какими бы непреодолимыми не казались трудности.

- Молодежь - это сила, двигающая компанию вперед и определяющая вектор ее развития, - подчеркнул он. - Поэтому для нас важно развивать компетенции и вовлеченность молодежных лидеров, ведь именно они в будущем станут авторами и проводниками тех положительных изменений, которых требует цифровая эпоха.

Надо сказать, что коллектив «ЛокоТех» - крупнейшего работодателя в области транспортного машиностроения, составляет свыше 60 тысяч человек, почти треть из которых - молодые специалисты до 35 лет. Для них действуют различные образовательные программы, разработана система наставничества и стажировок. Созданные на заводах и филиалах молодежные объединения, ежегодно организуют более тысячи образовательных и корпоративных акций, субботников, концертов, встреч и экскурсий. А в 2017-м «ЛокоТех» создал молодежный кадровый резерв - «Лидеры будущего», выпускниками которого стали 164 инициативных молодых специалиста, готовых предлагать и внедрять улучшения и изменения на предприятиях: за год около 40% из них добились карьерного роста.

Известно, что в течение трех дней участников Слета ждет разнообразная образовательная программа, объединенная общей темой «Дай пять! Время действовать открыто». Молодые специалисты примут участие в бизнес-игре, панельных дискуссиях, практических тренингах и мастер-классах.

По словам заместителя генерального директора по персоналу и организационному развитию «ЛокоТех» Натальи Плетенецкой, за пять лет такой формат встреч зарекомендовал себя как эффективная площадка не только для обмена передовым профессиональным опытом, но и консолидации интеллектуального потенциала молодых работников отрасли.

КСТАТИ

«ЛокоТех» управляет активами, обеспечивающими обслуживание, ремонт, модернизацию и передачу в лизинг локомотивов, производство узлов и деталей для предприятий железнодорожного машиностроения. В периметр группы управляемых активов входят ООО «ЛокоТех-Сервис», АО «Желдорреммаш», ООО «ЛокоТех-Лизинг», ООО «Торговый дом ЛокоТех», ООО «ЛокоТех-Промсервис» и другие. Группа компаний «ЛокоТех» имеет более 250 производственных площадок по всей территории страны. В минувшем году на расходы на развитие персонала составили 118 млн рублей, что на 33% больше, чем в 2017 году. На эти средства было обучено 16,1 тысячи сотрудников.