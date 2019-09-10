Пожар на рынке в Геленджике: один мужчина отравился угарным газом
Один пострадавший при пожаре на рынке в Геленджике.
Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю
При пожаре на центральном рынке курортного Геленджика с утра, 10 сентября, пострадал один работник. Продавец одного из торговых павильонов пытался спасти товар, когда его настиг удушающий дым.
Пожар в геленджике.Видео: соцсети
- Мужчина госпитализирован, других пострадавших в огне нет, - сообщил "КП" - Кубань" источник, близкий к ситуации.
Пожар на рынке в Геленджике.
Правда, позже информацию о пострадавших не подтвердили. Масштабный пожар обошелся без жертв.
Надо сказать, что потушить огонь на более, чем 300 квадратных метров удалось быстро.
- Ликвидация открытого горения в 10:55, происходит разборка, проливаются конструкции, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. - Полная ликвидация пожара в 11.40.
Пожар на рынке в Геленджике.
Несмотря на сильнейший штормовой ветер, силами пяти пожарных расчетов и 15-ю огнеборцами распространение огня удалось предотвратить.
ИСТОЧНИК KP.RU