2019-09-10T13:27:27+03:00
Происшествия

Пожар на рынке в Геленджике: один мужчина отравился угарным газом

Тушить огонь мешал штормовой ветер [фото, видео]
Евгения ОСТРАЯ
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Один пострадавший при пожаре на рынке в Геленджике.

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю

При пожаре на центральном рынке курортного Геленджика с утра, 10 сентября, пострадал один работник. Продавец одного из торговых павильонов пытался спасти товар, когда его настиг удушающий дым.

Пожар в геленджике.Видео: соцсети

- Мужчина госпитализирован, других пострадавших в огне нет, - сообщил "КП" - Кубань" источник, близкий к ситуации.

Пожар на рынке в Геленджике.

Правда, позже информацию о пострадавших не подтвердили. Масштабный пожар обошелся без жертв.

Надо сказать, что потушить огонь на более, чем 300 квадратных метров удалось быстро.

- Ликвидация открытого горения в 10:55, происходит разборка, проливаются конструкции, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. - Полная ликвидация пожара в 11.40.

Пожар на рынке в Геленджике.

Несмотря на сильнейший штормовой ветер, силами пяти пожарных расчетов и 15-ю огнеборцами распространение огня удалось предотвратить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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