Пожар на рынке в Геленджике: один мужчина отравился угарным газом

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю

При пожаре на центральном рынке курортного Геленджика с утра, 10 сентября, пострадал один работник. Продавец одного из торговых павильонов пытался спасти товар, когда его настиг удушающий дым.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/731185" frameborder="0"></iframe> Пожар в геленджике.Видео: соцсети

- Мужчина госпитализирован, других пострадавших в огне нет, - сообщил "КП" - Кубань" источник, близкий к ситуации.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/731193" frameborder="0"></iframe> Пожар на рынке в Геленджике.

Правда, позже информацию о пострадавших не подтвердили. Масштабный пожар обошелся без жертв.

Надо сказать, что потушить огонь на более, чем 300 квадратных метров удалось быстро.

- Ликвидация открытого горения в 10:55, происходит разборка, проливаются конструкции, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. - Полная ликвидация пожара в 11.40.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/731194" frameborder="0"></iframe> Пожар на рынке в Геленджике.

Несмотря на сильнейший штормовой ветер, силами пяти пожарных расчетов и 15-ю огнеборцами распространение огня удалось предотвратить.