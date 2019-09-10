2019-09-10T13:25:18+03:00
Происшествия

15-летняя школьница решила пожить в лесу и пропала

Вику Моор из Горячего Ключа ищут вторые сутки
Ева МУР@kp_kuban
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Вику пока не нашлиВику пока не нашли
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Сегодняшнее утро, 10 сентября, в обычно тихой и мирной станице Кутаисской под Горячим Ключом началось с тягостного ожидания. Всю ночь добровольцы, родные и друзья 15-летней Вики Моор искали ее в близлежащем лесу.

- Девочка давно собиралась уйти в лес, она была склонна к отшельничеству, живет с папой, - говорят знакомые семьи девочки. - И судя по всему план свой осуществила.

Вчера, 9 сентября, Вика собрала туристический рюкзак. Положила в него самое необходимое: 4 консервы, спички, фонарик, паспорт, пару кофт, джинсы и плед.

- Она решила испытать себя на прочность, - рассказали правоохранителям друзья девочки. Правда, то, что Вика действительно решится остаться в лесу на ночь, никто не подозревал. И паниковать по этому поводу начали только, когда ребенок не вышел из чащи к вечеру.

Сейчас в соцсетях Краснодарского края и Горячего Ключа экстренно собирают добровольцев, готовых прочесывать местность в поисках Вики. В воздух уже запустили квадрокоптер.

- Нет, мы пока не нашли. Но любую помощь принимаем, - ответили "КП" - Кубань" по полицейскому телефону в объявлении. - Прямо сейчас мы собираемся вновь в лесу.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Вики, просят обращаться по телефонам +79182156067, 8918-962-85-12, 886159 3-52-91.

Штаб поисковиков находится у сельского клуба станицы Кутаисской в Горячем Ключе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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