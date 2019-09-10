В краснодарском аквапарке охранники избили многодетную семью из-за потерявшегося браслета

Об этом краснодарская семья долго не хотела говорить, но когда столкнулась с затягиванием разбирательств, решила придать дело огласке.

А случилось все еще 3 августа. В водный комплекс «Санторини», что находится в краснодарском поселке Северный, семья пришла отметить день рождения 17-летней Вероники. Вот только праздник закончился для посетителей больничной койкой.

- В тот день мы пришли отмечать 17-летие моей внучки Вероники. Всего нас было 11 человек - шесть взрослых и пятеро детей (тоже мои внуки). Мы приехали туда около 15:00, заказали шатер, чтобы всей нашей компанией там находиться. Мы плавали, загорали, между делом, перекусывали едой, что приобретали на территории. В 19:00 мы собрались домой, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» Галина Кибец.

На выходе семья начала отдавать администратору выданные браслеты. Именно на них фиксируется все, что приобретал и какими услугами пользовался человек.

ЧП в краснодарском аквакомплексе "Санторини".

- Сын заплатил за посещение комплекса 70 тысяч рублей. Оплачивал банковской картой, электронный чек о совершенной операции есть у него в телефоне. В какой-то момент администратор сказала, что не хватает одного браслета. Мы ответили, что такого быть не может, потому что все 11 штук мы сдали. Но нас все же попросили заплатить штраф в размере 3500 рублей, - продолжает Галина. - Мы сначала согласились, а потом администратор заявила, что мы должны дождаться закрытия заведения - а это еще четыре часа. После этого сотрудники посчитают недостачу комплекса и всю эту сумму нам необходимо будет заплатить.

Семью такой расклад, естественно, не устроил. Потому дочь Галины попросила посмотреть камеры видеонаблюдения, чтобы понять - браслеты все сданы, никакой ошибки нет.

Юлия всего лишь хотела разобраться, куда пропал браслет, а в итоге осталась с гематомами.

Администратор и охранник провели женщину за стойку. В тот момент, когда запись только включили на компьютере, заскочил охранник в черной кепке и начал всех выгонять. В распоряжении «Комсомолки» есть записи с камер наблюдения, которые зафиксировали происходящее.

- Мою дочь, Юлию, схватили и пытались вывести. Крики мы услышали на улице и тут же прибежали, просили отпустить, но нас как не слышали, - рассказывает события того дня Галина. - Тут подошел зять Игорь, требовал прекратить все. Поняв, что игнорируют, он перепрыгнул через стойку, чтобы вырвать дочку из рук мужиков. Тогда подбежал охранник уже в желтой форме и распылил газовый баллончик в лицо дочери и зятю. Когда он упал на пол, охранники начали избивать его ногами и кулаками. Я волоком вытащила зятя в коридор, чтобы спасти.

Но, по словам Галины, потасовка продолжилась и на улице, где сотрудники заведения схватили зятя за горло и начали душить.

Инцидент в "Санторини".

- Тут подскочил сын Сергей, зять вырвался, но тогда они переключились на второго. Когда Сергей уже почти потерял сознание - очень жесткое удушение было, ему на помощь прибежал мой муж, - с дрожью в голосе говорит Галина. - Тогда охранник выпустил из рук сына и моего 63-летнего супруга отшвырнул метра на два. А Сергею они нанесли около шести ударов по голове. А еще один из охранников толкнул дочку Ольгу - она ударилась о скамейку. Никакой медицинской помощи нам не оказали, даже воды не дали. Результат этого кошмара - у сына Сергея перелом носа в двух местах, перелом челюсти, проломлена голова, отек мозга, у зятя Игоря - перелом ребра, отек легкого, гематомы головы, химический ожог кожи от газового баллончика. У дочери Ольги - компрессионный перелом позвоночника, 4 месяца ей предстоит лечиться, у второй дочери Юлии, которой заламывали руки, - множественные гематомы тела, у 17-летней внучки Вероники тоже гематомы и химический ожог тела.

У сына Галины перелом носа в двух местах, перелом челюсти, проломлена голова, отек мозга.

Сейчас Галина пытается добиться того, чтобы виновные понесли заслуженное наказание.

В администрации резиденции «КП» - Кубань» оперативно прокомментировать ситуацию не смогли.

КОММЕНТАРИЙ ПРАВООХРАНИТЕЛЕЙ

- С заявлениями о нанесении телесных повреждений обратились семь человек. Трое из них - работники резиденции «Санторини», - поясняет «Комсомольской правде» - Кубань» официальный представитель УМВД по Краснодару Артем Коноваленко. - Причиной инцидента стал спор двух сторон о возможной утере одного из электронных браслетов, позволяющих совершить покупки.

После проведения проверки были назначены судебно-медицинские экспертизы, по результатам которых установлен факт причинения легкого вреда здоровью двум посетителям и одному сотруднику резиденции. В суд были направлены собранные материалы по признакам совершение преступления, предусмотренных статьей 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Максимальное наказание - арест на срок до 4 месяцев. В ближайшее время будут назначены судебно-медицинские экспертизы по еще двум посетителям аквапарка. После чего будет принято законное решение.

- При этом отмечу, что один из обративших сотрудников клуба от прохождения экспертизы отказался, у второго сотрудника не нашли причинения ему вреда здоровья, - добавляет Артем Коноваленко.

Также назначено административное расследование по факту случившегося. Правоохранители устанавливают, кто именно бил работника. Как только виновник будет известен, его привлекут к административной ответственности по статье 6.1.1. КоАП «Побои». Ему грозит штраф до 30 тысяч рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до 120 часов.