В краснодарском аквапарке охранники избили многодетную семью из-за потерявшегося браслета
Об этом краснодарская семья долго не хотела говорить, но когда столкнулась с затягиванием разбирательств, решила придать дело огласке.
А случилось все еще 3 августа. В водный комплекс «Санторини», что находится в краснодарском поселке Северный, семья пришла отметить день рождения 17-летней Вероники. Вот только праздник закончился для посетителей больничной койкой.
- В тот день мы пришли отмечать 17-летие моей внучки Вероники. Всего нас было 11 человек - шесть взрослых и пятеро детей (тоже мои внуки). Мы приехали туда около 15:00, заказали шатер, чтобы всей нашей компанией там находиться. Мы плавали, загорали, между делом, перекусывали едой, что приобретали на территории. В 19:00 мы собрались домой, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» Галина Кибец.
На выходе семья начала отдавать администратору выданные браслеты. Именно на них фиксируется все, что приобретал и какими услугами пользовался человек.
ЧП в краснодарском аквакомплексе "Санторини".
- Сын заплатил за посещение комплекса 70 тысяч рублей. Оплачивал банковской картой, электронный чек о совершенной операции есть у него в телефоне. В какой-то момент администратор сказала, что не хватает одного браслета. Мы ответили, что такого быть не может, потому что все 11 штук мы сдали. Но нас все же попросили заплатить штраф в размере 3500 рублей, - продолжает Галина. - Мы сначала согласились, а потом администратор заявила, что мы должны дождаться закрытия заведения - а это еще четыре часа. После этого сотрудники посчитают недостачу комплекса и всю эту сумму нам необходимо будет заплатить.
Семью такой расклад, естественно, не устроил. Потому дочь Галины попросила посмотреть камеры видеонаблюдения, чтобы понять - браслеты все сданы, никакой ошибки нет.
Юлия всего лишь хотела разобраться, куда пропал браслет, а в итоге осталась с гематомами.
Администратор и охранник провели женщину за стойку. В тот момент, когда запись только включили на компьютере, заскочил охранник в черной кепке и начал всех выгонять. В распоряжении «Комсомолки» есть записи с камер наблюдения, которые зафиксировали происходящее.
- Мою дочь, Юлию, схватили и пытались вывести. Крики мы услышали на улице и тут же прибежали, просили отпустить, но нас как не слышали, - рассказывает события того дня Галина. - Тут подошел зять Игорь, требовал прекратить все. Поняв, что игнорируют, он перепрыгнул через стойку, чтобы вырвать дочку из рук мужиков. Тогда подбежал охранник уже в желтой форме и распылил газовый баллончик в лицо дочери и зятю. Когда он упал на пол, охранники начали избивать его ногами и кулаками. Я волоком вытащила зятя в коридор, чтобы спасти.
Но, по словам Галины, потасовка продолжилась и на улице, где сотрудники заведения схватили зятя за горло и начали душить.
Инцидент в "Санторини".
- Тут подскочил сын Сергей, зять вырвался, но тогда они переключились на второго. Когда Сергей уже почти потерял сознание - очень жесткое удушение было, ему на помощь прибежал мой муж, - с дрожью в голосе говорит Галина. - Тогда охранник выпустил из рук сына и моего 63-летнего супруга отшвырнул метра на два. А Сергею они нанесли около шести ударов по голове. А еще один из охранников толкнул дочку Ольгу - она ударилась о скамейку. Никакой медицинской помощи нам не оказали, даже воды не дали. Результат этого кошмара - у сына Сергея перелом носа в двух местах, перелом челюсти, проломлена голова, отек мозга, у зятя Игоря - перелом ребра, отек легкого, гематомы головы, химический ожог кожи от газового баллончика. У дочери Ольги - компрессионный перелом позвоночника, 4 месяца ей предстоит лечиться, у второй дочери Юлии, которой заламывали руки, - множественные гематомы тела, у 17-летней внучки Вероники тоже гематомы и химический ожог тела.
У сына Галины перелом носа в двух местах, перелом челюсти, проломлена голова, отек мозга.
Сейчас Галина пытается добиться того, чтобы виновные понесли заслуженное наказание.
В администрации резиденции «КП» - Кубань» оперативно прокомментировать ситуацию не смогли.
КОММЕНТАРИЙ ПРАВООХРАНИТЕЛЕЙ
- С заявлениями о нанесении телесных повреждений обратились семь человек. Трое из них - работники резиденции «Санторини», - поясняет «Комсомольской правде» - Кубань» официальный представитель УМВД по Краснодару Артем Коноваленко. - Причиной инцидента стал спор двух сторон о возможной утере одного из электронных браслетов, позволяющих совершить покупки.
После проведения проверки были назначены судебно-медицинские экспертизы, по результатам которых установлен факт причинения легкого вреда здоровью двум посетителям и одному сотруднику резиденции. В суд были направлены собранные материалы по признакам совершение преступления, предусмотренных статьей 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Максимальное наказание - арест на срок до 4 месяцев. В ближайшее время будут назначены судебно-медицинские экспертизы по еще двум посетителям аквапарка. После чего будет принято законное решение.
- При этом отмечу, что один из обративших сотрудников клуба от прохождения экспертизы отказался, у второго сотрудника не нашли причинения ему вреда здоровья, - добавляет Артем Коноваленко.
Также назначено административное расследование по факту случившегося. Правоохранители устанавливают, кто именно бил работника. Как только виновник будет известен, его привлекут к административной ответственности по статье 6.1.1. КоАП «Побои». Ему грозит штраф до 30 тысяч рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до 120 часов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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