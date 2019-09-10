2019-09-10T20:25:29+03:00
Общество

Пограничники Новороссийска заказали в Госзакупках баян за 400 тысяч рублей

Заявки на тендер закончат принимать 23 сентября
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: https://jazz-shop.ruФОТО: https://jazz-shop.ru
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Подряд опубликовали 5 сентября. Заказчик – погранслужба Новороссийска, которая планирует закупить музыкальных инструментов на 400 тысяч рублей. Да-да! Не формы, не вооружения или техники под названием «Баян», а именно инструментов - в заказе указали кодификатор товара 32.20.13.132. У пограничников прям как фильме в «Бой идут одни старики!» - все преходяще, а музыка вечна.

До 23 сентября поставщики должны успеть подать заявку для участия в закупках. Затем пройдет закрытый аукцион в соответствии с 44 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

ФОТО: Скриншот сайта "Госзакупки"

ФОТО: Скриншот сайта "Госзакупки"

В заказе сослались на постановление Правительства РФ №1428 «Об особенностях осуществления закупки для нужд обороны страны и безопасности государства». Но, к сожалению, в списке документов не указали количество инструментов и их назначение. И потому складывается ошибочное впечатление, что вроде нужен один инструмент. А на самом деле, у пограничников есть прекрасный ансамбль, музыкальный "парк" которого требует регулярного обновления.

Средней цены у баяна нет. Можно купить простой подержанный инструмент от 2 до 20 тысяч рублей, стоимость новых может зашкаливать за 700 тысяч рублей. Если тендер опубликован на закупку одного баяна, то погранслужбе вполне подойдет инструмент модели Royal Standard Delta Knopf за 405 756 рублей. Поставщику придется сделать небольшую скидку. Это баян с 37 клавишами и весом 10,8 килограмм. Но сумма инструмента указана без дополнительных трат на ремешки, чтобы музыкант мог играть стоя. Они стоят от 2 до 15 тысяч рублей.

В принципе за 400 тысяч рублей можно купить 7 неплохих тульских гармоней марки БН-40 «ЭТЮД - 205М2» 55х100-II с ремнями. Один инструмент стоит 48,5 тысяч рублей.

Такая гармонь стоит 48,5 тысяч рублей\ФОТО: https://jazz-shop.ru

Такая гармонь стоит 48,5 тысяч рублей\ФОТО: https://jazz-shop.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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