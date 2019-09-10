2019-09-10T20:25:29+03:00
Общество

Фантазер: Сочинец выдумал, что потерял на пляже 2,4 млн рублей, чтобы полицейские быстрее нашли его рюкзак

Отдыхающий был пьян и прокололся в деталях
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Мужчина не смог рассказать, кому и зачем он принес деньгиМужчина не смог рассказать, кому и зачем он принес деньгиФото: Артём ГНАТЕНКО
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36-летний житель Сочи по имени Сергей в свой долгожданный выходной решил с утра выпить и воспользоваться прелестями жизни на курорте. Приняв на грудь, около двух часов дня наш герой отправился на пляж «Цирк» в самом центре города. С собой он взял маленького сына и рюкзак с вещами и документами.

Палящее солнце и теплое море разморили Сергея так, что он потом с трудом вспоминал детали пребывания на пляже. Ясно было одно – пропал рюкзак.

- Помню, что оставил рюкзак под белым лежаком, на него положил телефон, очки и зарядку. Ушел купаться с ребенком, - говорит Сергей. – Когда уходил с пляжа домой, вспомнил, что оставил вещи на пляже. Вернулся обратно – а их нет.

Растерянный и нетрезвый мужчина решил обратиться к полицейским, которые патрулировали набережную. Путаясь в показаниях, он рассказал, что в рюкзаке, который он беззаботно оставил на пляже, было более двух миллионов рублей. Сергей решил, что так блюстители порядка уделят больше внимания его проблеме и быстрее найдут рюкзак. Но засыпался на наводящих вопросах.

- На вопрос сотрудников, откуда у него такие деньги, мужчина сказал, что «наскреб» сумму в размере «два миллиона четыреста тысяч рублей с копейками» дома. Подтвердить никакими чеками и выписками их наличие он никак не мог. Он уверял, что 2,3 миллиона должен был отдать своему знакомому, имя которого назвать тоже затруднился, - рассказал «КП-Кубань» источник в правоохранительных органах.

Версия Сергея рассыпалась на глазах. Когда мужчину вывели на чистую воду, он признался, что действительно потерял паспорт, снилс, разрешение на ношение оружия, водительское удостоверение и другие документы, а сумму выдумал.

- Просто пьяный был… - оправдывался мужчина.

В полиции приняли заявление сочинца и пообещали приложить все усилия, чтобы найти его документы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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