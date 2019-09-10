23-летний краснодарец реанимировал девочку, потерявшую сознание

Вечерняя прогулка по Кубанской набережной для 11-летней девочки могла закончиться печально, если бы не отзывчивость двух краснодарцев.

- Мы вечером шли с дочерью вдоль реки. В какой-то момент она потеряла сознание, - рассказывает мама девочки Татьяна.

Не успела женщина обернуться, чтобы позвать на помощь, как увидела черную машину. Водитель резко затормозил, припарковав авто на дороге. А затем из иномарки выбежали двое парней и, перепрыгнув через ограждение, подбежали к семье.

- Одного из них звали Тима, так к нему обращался друг. Очень высокий, волосы темные. Парень подбежал к моей дочери и, не задавая вопросов, начал делать массаж сердца. Через минуты полторы дочка задышала, - вспоминает мама девочки. - Пока прохожие звонили в скорую, парень побежал в сторону магазина, где видел припаркованную карету скорой помощи. Буквально через пару минут он вернулся с врачами. Они помогли поднять дочку, положить на носилки.

Как оказалось, у девочки произошла фибрилляция желудочков сердца. Это остановка кровообращения, которая может привести к смерти. Неотложная помощь, говорят медики, должна быть оказана в течении первых четырех минут. Именно в это драгоценное время и успел сделать все возможное, чтобы спасти девочку.

Позже выяснилось, что ангелом-хранителем оказался выпускник краснодарского вуза, 23-летний Темирлан Залитдинов. По профессии он юрист, но уроки ОБЖ помнит до сих пор. Более того, смог применить их на практике. Сам герой оказался очень скромным - с прессой общаться не хочет, но очень рад, что смог спасти жизнь.

- Я обязана им всем! - добавляет Татьяна. - Особенно благодарна Тиме, который запустил сердечко моей девочке!