2019-09-10T23:01:04+03:00
Происшествия

Самолет, летевший из Москвы в Анталию, экстренно сел в Краснодаре

Лайнер развернулся над Черным морем и приземлился в ближайшем аэропорту
Варвара ДЫМАртём ГНАТЕНКО
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Самолет развернулся над морем и сел в КраснодареСамолет развернулся над морем и сел в Краснодаре
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Рейс WZ5005 авиакомпании Red Wings прекратил выполнение полёта из Домодедово и развернулся над Черным морем и приземлился в столице Кубани.

- Сегодня, 10 сентября, в 22:07 в Международном аэропорту Краснодар совершил вынужденную посадку самолёт авиакомпании Red Wings, следовавший по маршруту «Москва - Анталья», - прокомментировали в пресс-службе международного аэропорта Краснодар. - По предварительным данным, причиной посадки стала техническая неисправность. На борту находились 215 пассажиров. Посадка прошла в штатном режиме. Подробности уточняются

Траектория разворота лайнера

Траектория разворота лайнера

Лайнер, который развернули над Черным морем, летает уже 13 лет. Как сообщил источник в аэропорту, самолет потерял радиосвязь с землей, поэтому пилоты и приняли решение его развернуть и посадить в ближайшем аэропорту.

В распоряжении сайта "КП"-Кубань" оказалась аудиозапись разговоров пилотов с диспетчером. Из нее становится ясно, что у лайнера случились неполадки со связью.

- Завершаю посадку с отказом односторонней связи, - говорит пилот.

- Приняли, - отвечает диспетчер.

Разговоры пилотов самолета Москва-Анталия, экстренно севшего в Краснодаре, с диспетчером

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ИСТОЧНИК KP.RU

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