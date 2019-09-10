Самолет, летевший из Москвы в Анталию, экстренно сел в Краснодаре

Рейс WZ5005 авиакомпании Red Wings прекратил выполнение полёта из Домодедово и развернулся над Черным морем и приземлился в столице Кубани.

- Сегодня, 10 сентября, в 22:07 в Международном аэропорту Краснодар совершил вынужденную посадку самолёт авиакомпании Red Wings, следовавший по маршруту «Москва - Анталья», - прокомментировали в пресс-службе международного аэропорта Краснодар. - По предварительным данным, причиной посадки стала техническая неисправность. На борту находились 215 пассажиров. Посадка прошла в штатном режиме. Подробности уточняются

Траектория разворота лайнера

Лайнер, который развернули над Черным морем, летает уже 13 лет. Как сообщил источник в аэропорту, самолет потерял радиосвязь с землей, поэтому пилоты и приняли решение его развернуть и посадить в ближайшем аэропорту.

В распоряжении сайта "КП"-Кубань" оказалась аудиозапись разговоров пилотов с диспетчером. Из нее становится ясно, что у лайнера случились неполадки со связью.

- Завершаю посадку с отказом односторонней связи, - говорит пилот.

- Приняли, - отвечает диспетчер.