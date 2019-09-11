Зарабатывают на чужом горе: мошенники пытаются нажиться на пострадавшем в ДТП парне

- Обращаюсь ко всем неравнодушным. Я вынуждена даже на коленях просить помощи, боль и отчаянье превзошли над гордостью, - так начинается сообщение, которое одновременно появилось сразу в десятках групп.

Душераздирающая история о том, как молодой человек навсегда может остаться инвалидом, цепляет многих.

- Мы с братом сироты. Он работал на стройке, чтобы содержать нашу семью и недавно случилось ужасное, он сорвался с 4 этажа и упал вниз. Его коллеги думали, что погиб, но оказалось, что он живой. Его срочно отвезли в реанимацию, там обнаружили перелом пяти ребер, многочисленные ушибы и самое страшное - повреждения позвоночника, поражен спинной мозг, - написано в сообщении. - Сейчас ему в срочном порядке нужно сделать дорогостоящую операцию, на которую требуется 510 тысяч рублей. Я не работаю, дома с ребенком, отец нас бросил, как только узнал, что я беременна. Нам с братом государство в прошлом году выдало по однокомнатной квартире в Абинске, так как мы сироты, я хотела продать свое жилье хоть за полцены, что бы оплатить лечение, но оказалось, что невозможно этого сделать, пока не пройдет пять лет после получения.

В группах появлялись одинаковые по содержанию сообщения, а вот герои истории везде были разными.

Но, как выяснила «КП» - Кубань», сообщения эти распространяют мошенники, которые пытаются нажиться на чужом горе. Дело в том, что в одной группе этот пост написала некая Екатерина Казмирук, а ее брата зовут Антон, во втором сообществе фигурируют уже Анастасия Ласкова и брат Дмитрий, а в третьей группе – Александра и Дмитрий Ермолаевы.

Реквизиты банковских карт указаны везде разные. При этом к посту аферисты прикрепили фотографию молодого человека, которому помощь собирали в 2012 году, и не в Краснодарском крае, а в городе Балахны Нижегородской области.

- Зовут его Николай Трапезников, ему тогда было 26 лет. Это сослуживец моего мужа, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» Екатерина Карпова. - 14 августа 2011 года произошла авария. На его машину из леса выскочил лось. Удар был сильнейший. В результате ДТП у Николая оказался поврежден спинной мозг. Тогда требовалась серьезная операция и реабилитация в Германии. Общая стоимость лечения - 1,5 миллиона рублей. Однако из-за скачка доллара, все отложилось. Сбор был закрыт и никто из родных или друзей его не возобновлял. О том, что кто-то публикует фото Николая, мы не знали. Он сейчас находится в обездвиженном состоянии (ниже груди), ходить никогда не сможет.

Сбор Николаю был закрыт еще в 2013 году.

НА ЗАМЕТКУ

Как распознать мошенника

Самое безопасное – жертвовать деньги через благотворительные фонды, причем большие и проверенные. Чтобы не попасть на удочку мошенников, обратите внимание на отчеты о деньгах – они должны быть прозрачными. Если вы не можете на сайте, по телефону или в переписке получить полную информацию о том, кто собирает средства, в каких целях, в какой больнице лечится человек, с которым произошла беда, лучше выберите другой фонд для пожертвования.

Всегда проверяйте подлинность фотографий. Часто на жалость давят с помощью трогательных снимков.

Не переводите деньги на банковские карты или счета физических лиц, электронные кошельки. Настоящие благотворительные фонды никогда не будут собирать деньги таким способом.

Часто мошенники, взломав аккаунт, размещают сообщение о сборе денег в связи, например, с чьей-то смертью и указывают номер карты. При этом пишут, что «сбором денег сейчас занимаюсь не я, карта родственника или друга». Как правило, звонить и проверять в такой ситуации неудобно, и люди молча переводят деньги. Обман вскрывается лишь через несколько часов.

- В случае, если вы перевели деньги, то необходимо написать заявление в отдел полиции по месту жительства. Как только станет ясно, что человек пострадал от мошеннических действий, будет возбуждено уголовное дело, - рассказывает «КП» - Кубань» в краевом главке. – Если же вы увидели посты в соцсетях с сомнительной информацией, то необходимо сообщить о данном факте правоохранителям. К своему заявлению приложите скриншот сообщения и ссылку на ресурс, чтобы правоохранители как можно скорее начали разбираться в ситуации.