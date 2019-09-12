2019-09-12T12:52:49+03:00
Происшествия

Краснодарские полицейские вернули известному футболисту коллекцию часов за 23 миллиона рублей

Против злоумышленника возбудили уголовное дело [фото, видео]
Максим ОСОКИН
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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В кубанской столице полиция нашла злоумышленника, который ограбил известного футболиста – игрока ФК «Краснодар» Ари.

- По версии следствия, подозреваемый незаконно проник в дом спортсмена через окно. Там он обнаружил и похитил коллекцию дорогих часов, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Полицейские вернули часы футболисту "Краснодара".

Не досчитался спортсмен 12 часов. Общая сумма ущерба оценивалась потерпевшим в 23 миллиона рублей. В среднем, каждый экземпляр обошелся футболисту в два миллиона рублей.

- Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские изучили записи камер видеонаблюдения и выяснили марку и номер автомобиля, который принадлежит подозреваемому, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фото: скриншот видео

Фото: скриншот видео

В итоге был задержан ранее судимый краснодарец. Его доставили в отдел, где он уже и признался, что несколько часов успел продать, а деньги потратить на «себя любимого». Остальные хронометры злоумышленник спрятал в тайнике, где их и обнаружили полицейские.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», сейчас задержанный находится под стражей, а украденное имущество передали законному владельцу.

Ари благодарит полицию за помощь.

Сам футболист от всей души поблагодарил правоохранителей. По его словам, в коллекции были очень ценные для него часы, к примеру, те, что он получил за выигранный чемпионат России в составе московского «Локомотива» и подаренные Сергеем Галицким за 100 матчей в составе ФК «Краснодар».

- Спасибо, кубанской полиции, - сказал на русском футболист.

ИСТОЧНИК KP.RU

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