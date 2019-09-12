В пригороде Краснодара тушат крупный пожар

В Краснодаре в поселке Индустриальном утром 12 сентября на территории возле складов произошел крупный пожар.

Фото: ГУ МЧС по краю

Как сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по краю, в 10:44 в службу оперативного обеспечения ЦУКС на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре.

Фото: скриншот видео

В 10:45 к месту вызова были направлены подразделения Краснодарского ПСГ. В 10:46 они установили, что горят деревянные поддоны на открытой территории.

Фото: ГУ МЧС по краю

Площадь пожара изначально составила 1000 квадратных метров. Позже он распространился на 1500 квадратных метров.

Фото: ГУ МЧС по краю

В 11:50, по данным пресс-службы краевого управления МЧС, пожар бал локализован. Ликвидировали открытое горение в 12:24. На месте происшествия работают 70 человек и 25 единиц техники.

Фото: ГУ МЧС по краю

По предварительным данным, пострадавших в пожаре нет.

Что стало причиной возгорания, пока неизвестно. Это выяснят специалисты в ближайшее время.

Напомним, утром 10 сентября пожар начался на центральном рынке Геленджика. Здесь загорелся один из торговых павильонов, огонь начал распространяется на соседние точки. В 10:35 огонь был локализован. В 10:55 ликвидировали открытое горение.