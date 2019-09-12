2019-09-12T12:42:44+03:00
Происшествия

В пригороде Краснодара тушат крупный пожар

Огонь локализован на площади 1500 квадратных метров [фото, видео]
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: ГУ МЧС по краюФото: ГУ МЧС по краю

В Краснодаре в поселке Индустриальном утром 12 сентября на территории возле складов произошел крупный пожар.

Фото: ГУ МЧС по краю

Фото: ГУ МЧС по краю

Как сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по краю, в 10:44 в службу оперативного обеспечения ЦУКС на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре.

Фото: скриншот видео

Фото: скриншот видео

В 10:45 к месту вызова были направлены подразделения Краснодарского ПСГ. В 10:46 они установили, что горят деревянные поддоны на открытой территории.

Фото: ГУ МЧС по краю

Фото: ГУ МЧС по краю

Площадь пожара изначально составила 1000 квадратных метров. Позже он распространился на 1500 квадратных метров.

Фото: ГУ МЧС по краю

Фото: ГУ МЧС по краю

В 11:50, по данным пресс-службы краевого управления МЧС, пожар бал локализован. Ликвидировали открытое горение в 12:24. На месте происшествия работают 70 человек и 25 единиц техники.

Фото: ГУ МЧС по краю

Фото: ГУ МЧС по краю

По предварительным данным, пострадавших в пожаре нет.

Что стало причиной возгорания, пока неизвестно. Это выяснят специалисты в ближайшее время.

Напомним, утром 10 сентября пожар начался на центральном рынке Геленджика. Здесь загорелся один из торговых павильонов, огонь начал распространяется на соседние точки. В 10:35 огонь был локализован. В 10:55 ликвидировали открытое горение.

Крупный пожар в Краснодаре.Видео: instagram.com/tipich_krd

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
На Кубани стабилизировалось демографическая ситуация
«Автодор» создаст проект развития кубанских дорог
В День города в Краснодаре пройдут более 150 событий
ВТБ запустил рекламную кампанию в поддержку малого и среднего бизнеса
В Анапе проходит фестиваль «Поющие струны России»
На Кубани продолжает действовать экстренное предупреждение по пожароопасности
В Туапсе произошло ДТП с участием полицейских
На Кубани ремонт дорог по нацпроекту завершился на два месяца раньше срока
В Краснодаре на улице Мира изменят организацию дорожного движения
В Сочи задержали мужчину, который на пляже зарезал туриста
В Москве задержали мужчину с крадеными часами за 2,6 млн рублей
В 4 подземных пешеходных перехода Краснодара установят камеры видеонаблюдения
В Краснодаре управляющая банка присвоила 7,5 млн рублей
На Кубани мужчина подорвался на гранате
На Кубани отметят 82-летие образования региона
В Крымском районе директор предприятия выписывала себе надбавки
В Сочи две семьи подрались на рынке
В Краснодаре в поселке Индустриальном тушат крупный пожар
На Кубани 18-летнюю девушку вызвали в полицию за секс с 16-летним другом