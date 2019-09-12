В пригороде Краснодара тушат крупный пожар
В Краснодаре в поселке Индустриальном утром 12 сентября на территории возле складов произошел крупный пожар.
Фото: ГУ МЧС по краю
Как сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по краю, в 10:44 в службу оперативного обеспечения ЦУКС на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре.
Фото: скриншот видео
В 10:45 к месту вызова были направлены подразделения Краснодарского ПСГ. В 10:46 они установили, что горят деревянные поддоны на открытой территории.
Фото: ГУ МЧС по краю
Площадь пожара изначально составила 1000 квадратных метров. Позже он распространился на 1500 квадратных метров.
Фото: ГУ МЧС по краю
В 11:50, по данным пресс-службы краевого управления МЧС, пожар бал локализован. Ликвидировали открытое горение в 12:24. На месте происшествия работают 70 человек и 25 единиц техники.
Фото: ГУ МЧС по краю
По предварительным данным, пострадавших в пожаре нет.
Что стало причиной возгорания, пока неизвестно. Это выяснят специалисты в ближайшее время.
Напомним, утром 10 сентября пожар начался на центральном рынке Геленджика. Здесь загорелся один из торговых павильонов, огонь начал распространяется на соседние точки. В 10:35 огонь был локализован. В 10:55 ликвидировали открытое горение.
Крупный пожар в Краснодаре.Видео: instagram.com/tipich_krd
ИСТОЧНИК KP.RU