В Новороссийске мошенники продают пенсионерам прибор для омоложения

Как только мошенники не пытаются воспользоваться наивностью пенсионеров, чтобы нагреть их на деньги. Предлагают купить улавливатели дыма или газа, мол, вдруг забыли выключить плиту, не дай бог, все может взлететь на воздух. Мошенники любят торговать БАДами. Для этого ходят по подъездам и, стоя в двери, предлагают пенсионеру поправить ими здоровье. Но теперь злоумышленники пошли дальше – продают бабушкам и дедушкам прибор для омоложения кожи.

По сообщению очевидцев, к пожилым людям приходит некая Виктория, которая на лестничной площадке представляется сотрудником «Центра по работе с населением» и даже предъявляет удостоверение. Девушка откуда-то знает возраст пенсионера и в курсе, является ли пожилой человек инвалидом или ветераном труда. Потому у пожилых людей не возникает никаких подозрений. «Виктория» предлагает купить прибор «Алмаз 03» для миостимуляции кожи током, который уменьшает морщины. Цена аппарата - 9 990 рублей, хотя в интернете можно найти точно такой же от 2 до 5 тысяч.

- Массовых обращений в полицию по поводу визита мошенников не поступало, - сообщает пресс-служба ГУ МВД края. – Чтобы не попасть на удочку, советуем позвонить в ту организацию, сотрудником которой представляется незнакомец, который хочет продать прибор для омоложения. Чаще всего таких фирм не существует, а удостоверения они печатают на обычном принтере. Если злоумышленник не хочет покидать ваш дом или квартиру, когда отказались покупать прибор, вызывайте полицию.