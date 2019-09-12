2019-09-12T14:38:41+03:00
Общество

В Новороссийске мошенники продают пенсионерам прибор для омоложения

Злоумышленники предлагают купить миостимулятор за 9 990 рублей
Андрей ГОРЕЛОВ
Поделиться:
ФОТО: Катерина МАРТИНОВИЧФОТО: Катерина МАРТИНОВИЧ
Изменить размер текста:

Как только мошенники не пытаются воспользоваться наивностью пенсионеров, чтобы нагреть их на деньги. Предлагают купить улавливатели дыма или газа, мол, вдруг забыли выключить плиту, не дай бог, все может взлететь на воздух. Мошенники любят торговать БАДами. Для этого ходят по подъездам и, стоя в двери, предлагают пенсионеру поправить ими здоровье. Но теперь злоумышленники пошли дальше – продают бабушкам и дедушкам прибор для омоложения кожи.

По сообщению очевидцев, к пожилым людям приходит некая Виктория, которая на лестничной площадке представляется сотрудником «Центра по работе с населением» и даже предъявляет удостоверение. Девушка откуда-то знает возраст пенсионера и в курсе, является ли пожилой человек инвалидом или ветераном труда. Потому у пожилых людей не возникает никаких подозрений. «Виктория» предлагает купить прибор «Алмаз 03» для миостимуляции кожи током, который уменьшает морщины. Цена аппарата - 9 990 рублей, хотя в интернете можно найти точно такой же от 2 до 5 тысяч.

- Массовых обращений в полицию по поводу визита мошенников не поступало, - сообщает пресс-служба ГУ МВД края. – Чтобы не попасть на удочку, советуем позвонить в ту организацию, сотрудником которой представляется незнакомец, который хочет продать прибор для омоложения. Чаще всего таких фирм не существует, а удостоверения они печатают на обычном принтере. Если злоумышленник не хочет покидать ваш дом или квартиру, когда отказались покупать прибор, вызывайте полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новороссийск: новости города»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
На Кубани стабилизировалось демографическая ситуация
«Автодор» создаст проект развития кубанских дорог
В День города в Краснодаре пройдут более 150 событий
ВТБ запустил рекламную кампанию в поддержку малого и среднего бизнеса
В Анапе проходит фестиваль «Поющие струны России»
На Кубани продолжает действовать экстренное предупреждение по пожароопасности
В Туапсе произошло ДТП с участием полицейских
На Кубани ремонт дорог по нацпроекту завершился на два месяца раньше срока
В Краснодаре на улице Мира изменят организацию дорожного движения
В Сочи задержали мужчину, который на пляже зарезал туриста
В Москве задержали мужчину с крадеными часами за 2,6 млн рублей
В 4 подземных пешеходных перехода Краснодара установят камеры видеонаблюдения
В Краснодаре управляющая банка присвоила 7,5 млн рублей
На Кубани мужчина подорвался на гранате
На Кубани отметят 82-летие образования региона
В Крымском районе директор предприятия выписывала себе надбавки
В Сочи две семьи подрались на рынке
В Краснодаре в поселке Индустриальном тушат крупный пожар
На Кубани 18-летнюю девушку вызвали в полицию за секс с 16-летним другом