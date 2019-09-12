«Самое ужасное видео»: домогательства массажиста к детям в санатории попали на видео

В сочинском санатории 43-летний Антон И. (имя изменено) работает массажистом уже несколько лет. Многие, кто поправлял здоровье здесь, о нем, как о специалисте, отзываются хорошо.

- После курса массажа моему сыну стало гораздо лучше, - пишут на форумах мамочки. В здравницу приезжают дети с тяжелыми заболеваниями, которым прописывают курсы массажа. Но и взрослым Антон И. тоже не отказывал в процедурах.

- Некоторые недовольны малым временем массажа, но я у Антона И. и себе массаж делала, так что могу сказать - получасовой сеанс в его исполнении реально выдержать мало кому дано! Только, наверное, людям в очень хорошей физической форме, - это еще один комментарий на форумах о работе массажиста.

В один из дней сисадмин санатория решил посмотреть, как работает врач. В массажном кабинете установлены камеры, и системный администратор вывел запись к себе на монитор. То, что он там увидел, повергло в шок. В кабинете 43-летний врач приставал к семилетнему мальчику, который лежал у него на кушетке.

С этими записями сисадмин пошел сначала к своему начальству, а потом - в полицию.

- При проведении массажных процедур с малолетним, специалист почувствовал сильное сексуальное возбуждение и совершил в отношении ребенка иные действия сексуального характера, - рассказали сайту «КП»-Кубань» в полиции Адлерского района Сочи. - Все материалы направлены в Следственный комитет.

Когда правоохранительные органы посмотрели другие записи с камер, установленных в кабинете, выяснилось, что массажист мастурбировал на глазах у детей от шести до 11 лет, у тех, которые страдают ДЦП. Видимо, чтобы ребята не могли потом рассказать о враче-извращенце.

Антон И. задержали, когда его доставили в отделение полиции, он во всем сознался и написал явку с повинной.

- 43-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п.«б» ч.4 ст.132 УК РФ («Совершение насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»), - сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - Он находится под стражей. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершенных преступлений и возможных других эпизодов аналогичных преступлений.