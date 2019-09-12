День города Краснодар 2019: самая полная афиша праздничных мероприятий

День города Краснодар 2019 выпадает в этом году на 21-22 сентября. Столица Кубани отметит 226 лет. И как уже стало доброй традицией, гулять будут во всех парках крайцентрах и на площадях.

- Всего в День города пройдут больше 150 различных событий, 5 концертов завершатся фейерверками, - рассказал «КП»-Кубань» мэр Краснодара Евгений Первышов. - Мы постарались сделать День города интересным жителям всех возрастов и организовать события на любой вкус. Понятно, что самые популярные – это большие концерты на Главной площади. И мы по-другому подошли к их организации. Пригласили и нынешних лидеров российских топ-чартов, и хорошо известных исполнителей. Чтобы интересно было максимальному числу горожан – отдохнуть и хорошо провести время.

Собрали самую полную афишу День города Краснодар 2019.

21 сентября

С 10:00 до 23:00, и на следующий день до 20:00 - фестиваль еды на Пушкинской площади.

Всего семь ресторанов города представят свои блюда, а еще шеф-повара проведут кулинарные мастер-классы. Какие рестораны будут представлены на фестивале: «Wok Cafe», «Коралловые бусы», «Пиноккио Djan», «Barabulka Optimistic Cafe», «Бумбараш», «Балерина и Бифштекс», «Патрик и Мари».

10:00 - фестиваль «Хоровод дружбы» и концерты творческих коллективов в парке им. 30-летия Победы

11:00 - поднятия флага Краснодара на Главной городской площади.

12:00 - открытие праздника в Екатерининском сквере и на Казачьей площади. Там же пройдут сразу несколько фестивалей.

20:00 – концерт на Главной городской площади, который закончится в 22:30 фейерверком. На сцене с Днем города Краснодар поздравит хор Краснодарского края «Молодёжка», артисты шоу-театра творческого объединения «Премьера», а также приглашенные звезды: «Хор Турецкого», «Иванушки International», Валерий Сюткин и «Рок-н-ролл бэнд».

22 сентября

10:00 - открытая зарядка на Главной городской площади. А потом пройдут . турниры по боксу и стритболу.

10:00 - семейный праздник «Пикник Главбуха-2019» в парк им. 30-летия Победы. На фестивале будет работать фотозона, пройдут конкурсы, детская дискотека, спортивные состязания.

16:00 - 20:00 - XV открытый фестиваль казачьей культуры «Екатеринодар казачий». Состоится он в Екатерининском сквере и на Казачьей площади.

17:00 - молодежное шествие по улице Красной. Оно завершится на Главной городской площади, где будут установлены различные фотозоны, а городские клубы представят свои творения. Например, обещают, что по площади будут разгуливать роботы.

18:00 - концерт на Главной городской площади. Он закончится в 22:00 салютом.

На концерте выступят: участник «Голоса» Алекс Малиновский, рэп-дуэт HammAli&Navai, которые известны своим хитом «Пустите меня на танцпол», хаус-рэп-исполнитель Feduk.

19:00 - концерт в Сквере 80-летия образования Краснодарского края. В конце всех ждет фейерверк.

21:00 – в парке Солнечный остров споет совершенно бесплатно Татьяна Овсиенко. В 22:00 – фейерверк.